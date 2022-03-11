Yeni Opel Astra’nın Mükemmellik Sırrı: Kadınların Dokunuşu 

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel, popüler modeli Astra’nın altıncı neslini yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Cesur ve yalın tasarımıyla duyguları harekete geçiren yeni Opel Astra, 25 kişilik çekirdek bir ekip tarafından üç yılda geliştirildi. 25 kişilik ekibin yarısının kadın olması da yeni nesil Astra’nın mükemmelliğinin sırrını oluşturuyor.

Alanında uzman ekiplerin başarısı

Yeni nesil Astra’nın kusursuz ve sınıfında fark yaratan bir model olmasında kadınların emeği oldukça fazla. Yeni Astra’nın yaratılma aşamasında kalite kriterleri Zuzana Majorova tarafından yönetilirken, tamamen dijital Pure Panel kokpitin geliştirme sürecini ise Haiyan Yu yönetti. İç mekân renklerinin ve malzemelerinin tasarımı büyük ölçüde Ilka Höbermann ve ekibi tarafından belirlendi. Başmühendis Marielle Vogler tarafından yönetilen araç geliştirme süreçlerinde ise kalite algısına önem verildi.

Alman, ulaşılabilir ve heyecan verici

Yeni Astra, daha önceki Opel modellerinden farklı bir şekilde geliştirildi. Gelişim aşamasında kalitenin yanı sıra, duygulara daha fazla hitap eden bir otomobil tasarlandı. İster görsel ister işitsel, isterse dokunsal uyaranlar olsun yeni Astra, tüm duyguları harekete geçirerek otomobil tutkunlarının maksimum sürüş keyfi yaşamasını sağlıyor. “Uluslararası bir ekip bir araya gelerek, son derece şeffaf ve uyumlu bir süreçle yeni nesil Astra hedefini hayata geçirdi” sözleriyle değerlendirmesine başlayan Başmühendis Marielle Vogler, “Kişisel hırsla olumlu duygular uyandırabilecek bir otomobil yaratamazsınız. Sonucu kadın faktörü değil, iş birliği, etkileşim ve dolayısıyla nihai ürünü daha iyi yapan çeşitli beceri ve yetenekler belirler” dedi.

Altıncı nesil Astra’nın üretim sürecinde uygulanan paradigma değişikliği, markanın 2018 yılında başladığı geliştirme süreciyle de yakından ilgili. Tasarım, pazarlama ve mühendislik alanlarından uzmanlar, Opel’in Alman, ulaşılabilir ve heyecan verici olma değerlerini tasarım dili, teknoloji ve araç içeriği ile birleştirip hayata geçirmek üzere sürece dahil oldu. Bu başarılı ekibin çalışmaları sonucunda cesur ve yalın Opel tasarım felsefesi doğdu. Bu sayede çok özel bir karaktere sahip Astra yaratıldı.

Mükemmel dokunuşlar

Yeni Astra’yı bu kadar çekici kılan sadece profilindeki net çizgiler değil, aynı zamanda bu çizgiler ile karşı tarafta oluşturduğu güven duygusu. Marielle Vogler güven konusunu, “Anne veya baba olarak çocuğunuzu koltuğa oturtup kapıyı kapattığınızda, kendinizin ve ailenizin korunduğunu bilmek istersiniz” sözleriyle açıklıyor. Beş kapılı Astra’nın ön tarafı gibi arka tarafında da mükemmelliğin başka bir örneği bulunuyor. Yeni Astra’yı geliştiren ekip, bagaj açma mekanizmasını Opel logosuna entegre ederken, bagajı açmak için dokunulan “Şimşek” logosuyla birlikte güç birliği tetikleniyor. Astra ayrıca, C sütunundaki “solungaç” şeklindeki tasarım detayıyla markanın efsane modeli Opel Kadett’e de gönderme yapıyor.

Görsel detoks

Yeni nesil Astra’nın iç mekânında yaşanan zamanda sıçrama, ‘kalite algısıyla’ bağlantılı. Direksiyon başına geçen sürücü, kendini iyi hissediyor. Bu rahatlık hissi, iç mekânın temel unsurlara indirgenmesiyle elde ediliyor. Geliştirme ekibi bu durumu “Görsel Detoks” olarak tanımlıyor. Tamamen dijital Pure Panel sayesinde analog ekranlar artık geçmişte kalırken, bunun yerini yeni insan makine arayüzü alıyor. Bu teknolojik devrimin yanı sıra bazı fonksiyonların düğmelerle sağlanmış olması da Astra’nın kullanım kolaylığı yönünü destekliyor. Sürücü temiz havaya ihtiyaç duyduğunda sadece “Max AC” düğmesine basarak klimanın anında maksimum güçle çalışmasını sağlıyor.

İç mekân sesleri yeniden tasarlandı

Yeni nesil Astra’yı geliştiren ekip, bütünsel olarak hoş bir atmosfer yaratmak için güvenlik özelliklerinin izin verdiği oranda yeni Astra’ya özel sesler ekledi. Sinyal verildiğinde duyulan ritmik ses veya emniyet kemeri uyarısı gibi iç mekân sesleri tamamen yenilendi. Ekip, önceden hazırlanmış seslerin yeterince kişisel olmadığını düşündü ve bu sebeple bir müzisyen kayıt stüdyosunda yaylı ve vurmalı çalgılarla ses dizileri kaydetti. Böylece yeni Astra’nın iç mekân sesleri sıfırdan tasarlanmış oldu.

Sağlamlık ve kalite algısı

Kalite ve sağlamlık algısı Opel’in tüm modellerinde en önemli noktalardan biri olurken, bu durum yeni Astra’da daha da fazla önem kazandı. Fakat bu algı kuvvetlendirilirken, Alman markanın karakteristik dinamik sürüş özellikleri geri plana atılmadı. Marielle Vogler kalite konusunu, “Opel, uzun zamandır güvenilir bir marka olarak biliniyor. Her yeni Opel modeli gibi, yeni Astra da seri üretim onayı öncesinde zorlu bir test maratonunu tamamlamak zorundaydı. Kuzey Kutup Bölgesi’nde dondurucu soğuklarda çeşitli kış testleri, Dudenhofen Test Merkezi’nde ve iklimsel rüzgâr tünelinde sayısız tur, EMC laboratuvarında (elektromanyetik uyumluluk) kapsamlı testler gerçekleştirildi. Yeni model tüm testleri başarıyla geçtikten sonra üretim onayı aldı” diyerek açıkladı.

Yeni Astra bunların dışında daha önce sadece üst sınıf araçlarda bulunan yenilikleri kompakt sınıfın kullanımına sunarken yine fark yaratmayı başardı. Uyarlanabilir

Intelli-Lux LED® Pixel Farın en güncel versiyonu ve AGR sertifikalı ön koltuklar söz konusu ileri teknoloji ile konfor sistemlerine sadece birer örnek. Ortaya çıkarttıkları mükemmel otomobille gurur duyan ekip adına açıklama yapan başmühendis, “Astra tutkunlarının, geliştirme ekibindeki herkesin ortaya koyduğu coşkuyu hissetmesini istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.



