Yeni Porsche Taycan’dan Güç Gösterisi

Porsche Zuffenhausen üretim tesisinden çıkan tamamen elektrikle çalışan ilk spor otomobili yeni Taycan’dan etkileyici test değerleri. 600 PS güç ve dört tekerlekten çekiş gücüne sahip Porsche Taycan, üst üste gerçekleştirilen hızlanma testlerinin hepsinde tam motor gücüne ulaşabilecek şekilde tasarlanmış elektrikli güç aktarma sistemiyle, Eylül ayında gerçekleşecek dünya lansmanı öncesinde dikkatleri üzerinde topladı.



Seri üretim öncesi versiyonuyla gerçekleştirilen ön testlerde, 0 km/sa'den 200 km/sa'e üst üste 26 kez çıkmayı başaran modelin Sprint Challenge süresince kaydedilen ortalama hızlanma süreleri, 10 saniyenin biraz altında gerçekleşti. En hızlı ve en yavaş denemeler arasındaki fark ise sadece 0,8 saniye oldu.



Güney Baden'in Lahr şehrindeki bir havaalanında, 28° C’de yapılan test sürüşlerinde, yaklaşık 2,3 kilometre uzunluğundaki pistin tamamı ve taksi yolunun her iki yönü kullanıldı.



Porsche'nin tamamen elektrikle çalışan ilk spor otomobili Taycan, sıradışı hızlanma değerleri, bir spor otomobile eş seviyede çekiş gücü, devamlı ve çok daha iyi bir motor gücü sağlamasıyla dikkat çekiyor.



Senkron motorla gelen performans



Taycan’ın ön ve arka akslarında, ‘Sabit Hareketli Senkron Motor-SHSM’ adı verilen iki güçlü elektrikli motor yer alıyor. Sürekli mıknatıslı senkron motorun tasarımı, işlevi ve termal faaliyeti Porsche'den beklenen yüksek performansın ortaya çıkarılmasını sağlıyor.



Saç tokasına benzeyen statör



Taycan'ın elektrikli motorlarının bir başka özelliği de statörün solenoit bobinlerinin yuvarlak kablolar yerine dikdörtgen kablolardan oluştuğu saç tokası sarım metoduna sahip olmaları. Kablolar bükülü olarak statörün lamine çekirdeğine sokulmadan önce saç tokasını andıran bir şekle sahip oldukları için "saç tokası" olarak anılıyor. Açık uçlar lazer ışını kullanımıyla birleştirilmiş. Saç tokası teknolojisi kabloların daha sıkı bir biçimde sarılmasını sağladığından, statöre daha fazla bakır katılmasını mümkün kılmış. Bu da motor gücünü ve torkunu hacimle orantılı olarak artırmış. Taycan gibi yüksek performanslı bir otomobile yönelik bir başka önemli avantaj da saç tokası statörün daha verimli şekilde soğutulabilmesi.



800 voltluk sistemle çalışan ilk otomobil



Taycan, elektrikli otomobiller için normal voltaj düzeyi olan 400 volt yerine 800 voltluk bir sistemle çalışan ilk otomobil. Yalnızca bununla sınırlı olmamakla birlikte, bu durum, devamlı yüksek güç ve şarj kapasitesi sağlayarak hızlı sürüş ve hızlı yüklemeyi mümkün kılıyor ve yüksek voltajlı kablolamanın ağırlığını da azaltıyor.



Sürüş sistemi konsepti (SHSM ve 800 volt teknolojisi) ve termal yönetim sistemi, güce gerek duyulduğunda, yüksek seviyede yeniden üretilebilirlik sağlıyor. Otomobilin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olan soğutma sistemi, bir spor otomobilden beklenen performansı, ihtiyaç halinde üst üste birkaç kez yakalamayı mümkün kılıyor. Porsche performans ve çeşitlilik açısından geniş bir kapasite yakalamış durumda. Akıllı termal yönetim sistemi, kış aylarında verimli ve isteğe yönelik ısıtma fonksiyonları da sunuyor.



Taycan 250 km/sa'in üstünde azami hıza sahip. 0 km/sa'den 100 km/sa'e 3,5 saniyeden çok daha az bir sürede çıkan Taycan'ın lityum iyon bataryasının brüt kapasitesi 90 kWh seviyesinde.