Yeni SUV modeli eylülde Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Peugeot, yeni SUV modeli 5008'i eylül ayında Türkiye'de satışa sunacak.

SUV segmentindeki büyüme ve potansiyeli gören Peugeot'nun bu segmentteki üçüncü modeli 5008, eylül ayı itibarıyla Türkiye'de yollara çıkacak.

Geçen yıl ağustos ayında satışa sunulan 2008 modeliyle B SUV segmentinde yüzde 10 pazar payı elde eden ve Avrupa'da "Yılın Otomobili" seçilen C SUV segmentindeki modeli 3008 ile lansmandan bugüne 5 binin üzerinde satış yapan Peugeot, yeni SUV modeli 5008 ile "segmentte referans bir marka olma" hedefine doğru ilerliyor.

Yeni SUV Peugeot 5008'de Active ve Allure temel donanım paketlerinin yanı sıra, üst gamda GT Line ve GT versiyonları olmak üzere 4 donanım seviyesi bulunacak.

Fransa'daki Rennes tesislerinde üretilen yeni SUV Peugeot 5008, 153 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



- Daha fazla fonksiyona sahip geniş iç mekan



Yeni SUV Peugeot 5008'de, Peugeot i-Cockpit'in en yeni ve güncel hali sunuluyor. Kompakt boyutlara sahip direksiyon simidi, konsola entegre 8 inç dokunmatik ekran ve 12,3 inç dijital gösterge paneli gibi özelliklerle yeni Peugeot i-Cockpit, grafik ve animasyonlarıyla sürüşü kolaylaştırıyor.

Dokunma hassasiyeti yüksek kapasitif ekran sürücünün ihtiyacı olan bilgileri hızlı ve okunması kolay bir görünümle ekrana yansıtıyor. Sürücü bu ekran üzerinden radyo, klima, uydu navigasyon, araç ayarları ve telefon gibi bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

GT Line ve GT versiyonlarında sunulan i-Cockpit Amplify ise yeni bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.

Yeni SUV Peugeot 5008, 2,8 metrelik dingil mesafesi ve 4,64 metre uzunluğa sahip. Araç, sürücü ve yolculara geniş bir yaşam alanı sunuyor. Boyut artışına paralel olarak ikinci koltuk sırasında 60 milimetre daha fazla diz mesafesi bulunuyor.

Yeni SUV Peugeot 5008'de 780 litre ile sınıfının en yüksek bagaj hacmi bulunuyor. İkinci koltuk sırasındaki her biri uzunluk ve sırtlık eğimi ayarlı 3 bağımsız koltuk pratik bir şekilde katlanabilirken, üçüncü sıradaki bağımsız 2 koltuk ise katlanmanın yanı sıra 11 kilogram ağırlığı ve pratik mekanizmasıyla zahmetsiz bir şekilde yerinden çıkarılabiliyor. Üçüncü sıradaki her bir koltuğun sökülmesiyle 39 litre ek bagaj hacmi yaratılmış oluyor.

Araçta, katlanabilir ön yolcu koltuğu ile 3,20 metreye kadar uzunluğa sahip nesneleri taşımak için alan oluşturulabilirken, eller-serbest elektromotorlu bagaj kapağı ise kullanım kolaylığını destekliyor.

Gösterişli dış tasarıma sahip yeni SUV Peugeot 5008'de, tüm versiyonlarda standart olarak sunulan tavan raylarıyla birlikte 1,64 metrelik yükseklik bu yapıyı destekliyor. Önden bakıldığında geniş radyatör ızgarası krom yüzeyiyle dikkat çekici bir görünüm sergileyen araç, parlak siyah şeridi ve "aslan pençesi" formundaki LED arka stop lambalarıyla da öne çıkıyor.



- Sürüş ve yolculuk keyfi



308 ve SUV 3008 gibi yeni SUV 5008 de Peugeot'nun Verimli Modüler Platform'undan (EMP2) ve güncel Euro 6.1 motorlardan yararlanıyor. Araç, EMP2 platformu sayesinde önceki 5008 modeline göre 95 kilogram daha hafif bir yapı elde ediliyor.

Benzinli PureTech ve Dizel BlueHDi motor seçenekleri üstün performans ve yakıt ekonomisi özellikleri sergiliyor. Benzinli motorlarda 120 g/km'nin altında olan karbondioksit emisyon salım değeri, dizel motorda ise 112 g/km'nin de altında kalıyor.

Yeni SUV Peugeot 5008, benzinli ve dizel motorlarını tam otomatik şanzıman ile kombine ediyor.

Araçta, isteğe bağlı olarak çok nokta masaj sistemi, FOCAL Premium Hi-Fi ses sistemi, açılabilir panoramik cam tavan, Android Auto ve Apple Carplay uyumlu Mirror Screen fonksiyonu, akıllı telefon sesli komut desteği (Android S-Voice ve Apple Siri) ve 3D navigasyon sistemi ileri düzeyde bağlantı imkanı da sunuluyor.

Yeni SUV Peugeot 5008'de sunulan, Yokuş İniş Destek Sistemi (HADC) de dahil Advanced Grip Control (İleri Çekiş Kontrol Sistemi), Aktif tam Durdurma Güvenlik Freni (AEBS), Güvenli Takip Mesafesi Uyarısı, Aktif Şerit Takip Sistemi (LKA), Yorgunluk tespit sistemi (Dikkatsizlik algılama), Akıllı Far Sistemi, Aktif Hız Levhası Tanıma Sistemi, Adaptif Cruise Control ve Otomatik Fren Sistemi (Otomatik şanzıman), Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Assist ve Visio Park (360 derece görüş) gibi teknolojik ekipmanlar ile sürüş daha da güvenli hale geliyor.