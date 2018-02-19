Yeni SUV Tarraco dünya lansmanında!

SEAT, üçüncü SUV’unun adını sosyal medyada belirledi. SEAT markasını sosyal medyadan takip eden 134 ülkeden toplam 146 bin 124 kişinin katılımıyla, #SEATseekingName (SEAT ismini arıyor) etiketiyle düzenlenen anketin final aşamasında markanın yeni SUV’unun adı Tarraco olarak belirlendi.



SEAT’ın yeni SUV’u ismini Tarraco antik kentinden aldı. Antik dönemde İspanya’nın en önemli şehirlerinden biri olan ve Romalılar zamanındaki ismi Tarraco olan şehir, günümüzde Tarragona olarak adlandırılıyor. Şehrin arkeolojik kalıntıları, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alındı.





SEAT’ın halk oylamasıyla belirlediği ilk model adı olan Tarraco, aynı zamanda markanın ürün gamında, ismini İspanya’daki yer isimlerinden alan 14’üncü model. 1982’de geliştirilen Ronda, bundan 36 yıl önce adını bir İspanyol şehrinden alan ilk SEAT modeli olmuştu. Ronda’yı, adını İspanya coğrafyasından alan 12 model daha takip etti: Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Arosa, Leon, Altea ve listeye en son eklenen iki model olan Ateca ve Arona.



4 finalist arasından seçildi

#SEATseekingName girişimi, tüm beklentileri aşmayı başardı. İlk aşamada 106 ülkedeki SEAT hayranlarının değerlendirmeleri sonucunda Alboran, Aranda, Avila ve Tarraco isimleri finale kaldı. Finalistlerin belirlenmesinin ardından markanın tüm takipçilerinin katılabileceği bir oylamaya sunulan isimler arasından galip gelen ise Tarraco oldu.



Yeni Tarraco, SEAT’ın SUV atılımının son adımı

Yeni SEAT Tarraco ile marka, şimdiye dek gerçekleştirdiği en büyük ürün atılımına yeni bir model eklediği gibi, Ateca ve Arona gibi modeller içeren SUV ürün gamını, 7 yolcu kapasiteli yeni bir otomobil ile tamamlıyor. 2016 yılında Ateca’nın lansmanı ile başlayan ürün atılımı 2017 yılında yeni bir görünüm kazanan Leon, beşinci nesil Ibiza ve yeni Arona crossover ile devam etti.