Yerli Otomobilde Büyük Gün

Tanıtımı gerçekleştirildiği andan itibaren tüm Türkiye’de büyük ilgi ve heyecanla karşılanan, dünyada ses getiren TOGG’un, Bursa Gemlik’teki üretim tesisinin ‘İnşaat Başlangıç Töreni’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi. ‘Akıllı’, ‘Çevre Dostu’ ve ‘Aynı Çatı Altında’ başlıklarıyla tanıtılan tesisinin inşaat başlangıcı ile ‘Yeniliğe Yolculuk’taki en önemli adımlardan biri daha atılmış oldu.

İnşaatı zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. TOGG Gemlik Tesisi’nde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak.

Törende, tesisin yanı sıra diğer çalışmalarla ilgili de bilgiler veren TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, “Batarya ve modül paketlerimizi üretim başlangıcından itibaren yerlileştiriyoruz. Marka beğeni endeksinin kısa süre içerisinde yüzde 73 artması, TOGG markası ile devam konusunda bizi cesaretlendirdi. Pandemi döneminde kullanıcı araştırmaları ve mühendislik çalışmalarımızı planlarımız dahilinde sürdürdük, bu takvim dönemindeki çalışmaları tamamladık” dedi.

‘Yeniliğe Yolculuk’ Buluşması ile 27 Aralık 2019’da Türkiye’ye tanıtılan ve dünya vitrinine çıkan TOGG, yolculuğunun en önemli adımlarından olan, Bursa Gemlik’te yer alan TOGG Tesisi’nin ‘İnşaat Başlangıç Töreni’ni gerçekleştirdi. TOGG’un ‘Mobilite Ekosistemi’ hedefinin merkezi olan tesis, ‘Akıllı’, ‘Çevre Dostu’ ve ‘Aynı Çatı Altında’ gibi pek çok niteliği ile ‘Bir Fabrikadan Daha Fazlası’ olarak tanımlanıyor.

İnşaatı 18 ayda tamamlanacak olan tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İnşaat Başlangıç Töreni’nde gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi: “Covid sonrası dönemde Türkiye’yi küresel ekonomide daha güçlü konumlandırabilmek için ‘Şimdi yatırım zamanı’ diyoruz. Bunu da buradan, Bursa-Gemlik’ten başlatıyoruz. Hem de çok stratejik, yeni bir teknoloji ile bu adımı atıyoruz. Otomotiv dünyası kabuk değiştirirken, Türkiye de masada çok önemli bir oyuncu haline gelecek. Ortaklarımız, 3 yıl içinde koyacakları 3,5 milyar liralık sermaye ile de bugünden Türkiye’nin en büyük ödenmiş sermayeli sanayi şirketlerinden birini müjdelemiş oldular. Aynı zamanda, bugüne kadar otomobilimizin Ar-Ge’si için de 700 milyon liranın üzerinde para harcadılar. İnşallah artık kazanan tarafa geçeceğiz. Çünkü bu 83 milyonun otomobili. Çünkü sadece Türkiye’de üretilmekle kalmayıp, markası, patenti ve tasarımı da tamamen bizim olacak.”

YERLİ BATARYA PAKETİYLE ÇIKACAK

Törende gerçekleştirdiği sunumla TOGG Gemlik tesisinin öne çıkan ve fark yaratan özelliklerini anlatan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş elektrikli araçlarda en önemli konulardan birinin batarya olduğunu, TOGG’un da bu konudaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Otomobillerimizde hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında da sona yaklaştık. Bu noktada ülkemiz için ve bizim için çok önemli bir konuyu sizlere memnuniyetle ve heyecanla duyuruyoruz. Üretim başlangıcımızdan itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz. Bu konudaki detayları sizlerle önümüzdeki aylarda paylaşacağız.”

AKILLI, AVRUPA’NIN EN TEMİZİ VE FABRİKADAN DAHA FAZLASI

Gemlik’te 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesislerini ‘Bir otomobil fabrikasından çok daha fazlası’ olarak tanımlayan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş 230 bin metre kare kapalı alanı olacak tesisi farklı kılan özellikleri “Aklllı’, ‘Çevre Dostu’ ve ‘Aynı Çatı Altında’ kavramlarını ise şöyle açıkladı:

“Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten bir üretim ağına sahip olduğu için akıllı.

5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi.

Üretimin yanında; Ar-Ge, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ve daha önemlisi müşterilerimizin otomobillerimizi, teknolojimizi ve markamızı ailece deneyimleyeceği, satın aldıkları otomobillerini teslim alabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri, gelecek kuşakları teknolojiye özendirecek Müşteri Deneyi Parkı’nı aynı çatı altında topladığı için ‘fabrikadan daha fazlası’.



NEDEN TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİYİZ?

Konuşmasında TOGG’un neden ‘Türkiye’nin Otomobili’ olduğu sorusunu cevaplayan Karakaş, milli ve yerli kavramlarına açıklık getirdi.

TOGG’un fikri ve sınai mülkiyet hakları %100 kendisine yani Türkiye ait ürünler geliştirdiği ve bu sayede milli olduğunun altını çizen Gürcan Karakaş:

“Bu da bağımsız ve özgür olmamızı sağlıyor; kararlarımızı Türkiye’deki merkezimizde alıyoruz, özgün teknolojimizi kendimiz geliştiriyoruz, lisans ve imtiyaz hakları bize ait, tedarikçilerimizi kendimiz belirliyoruz. Bu sebeple yüzde 100 milliyiz. Ama biz yerliyiz de. Yerlili oranımız üretim başlangıcında yüzde 51 gibi yüksek bir orana ulaşacak. Ülke olarak ilk defa elektrikli otomobil yapıyoruz, henüz tedarik sanayimiz elektrikli araçlar yönünde oluşmaya başlamadı. Biz işte dönüşümü tetikleyeceğiz, birlikte tedarik sanayimizi geleceğe hazırlayacağız ve TOGG olarak yerlilik oranında lider hale geleceğiz” diye konuştu.

Tedarikçi seçimlerimizin yüzde 93’ünü tamamladıklarını ifade eden Gürcan Karakaş, “yaptığımız seçimlerin yüzde 78’i Türkiye’den yüzde 22’sini Avrupa ve Asya’dan şirketler. Ama aynı zamanda ilk kez TOGG’la birlikte büyük bir OEM’e çalışacak genç parlak girişimcileri de bulduk ve tedarikçimiz haline getirdik” şeklinde konuştu.

ÇEVRE DOSTU-AVRUPA’NIN EN TEMİZ TESİSİ;

5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i

Kısa çevrimi sayesinde yüzde 30 daha düşük Co2 salımı ve karbon ayak izi.

AYNI ÇATI ALTINDA;

Üretimle birlikte, stil tasarımı, Ar-Ge, prototip ve test birimi, strateji ve yönetim merkezi bir arada olacak. Müşterilerin sadece araçlarını teslim almak üzere değil, aynı zamanda TOGG teknolojisini yakından görmek ve ailece keyifli vakit geçirmek üzere gelebilecekleri bir deneyim merkezi.

RAKAMLARLA TOGG TESİSİ

İnşaat zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ay sürecek ve 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tesisin hat montajları tamamlanacak.

Tesis 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve 230 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek.

175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek.

TOGG Tesisi’nde çalışanların en az yüzde 30’u kadın çalışanlardan oluşacak.

Üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 oranında olacak.

2025 yılında yerlilik oranı yüzde 68’e kadar ulaşacak.

2030 yılına kadar 1 milyon adet TOGG hattan indirilecek.

İstanbul-İzmir Otobanına 4 kilometre mesafede bulunuyor.

Tesisin 3 kilometrelik çevre alanında 3 adet aktif liman yer alıyor.

MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA NELER YAPILDI

Doğuştan elektrikli platform Euro NCAP’ten en yüksek güvenlik seviyesi olan 5 yıldızı alacak şekilde geliştirildi.

Elektrik/Elektronik mimarisi oluşturuldu.

Şasi, batarya, elektrik motoru ve güç elektroniği parametreleri belirlenip entegre edildi,

Konfor, performans ve yol tutuşunu destekleyecek süspansiyon mimarisi simülasyon çalışmaları ile geliştirildi.

İleri sürüş destek sistemleri (ADAS), sensör, kamera donanımları, yazılımları ve algoritmaları geliştirildi.