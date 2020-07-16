Yılın ilk yarısında en çok bu markalar tercih edildi

Ayda 62,7 milyon kullanıcının buluşma noktası olan sahibinden.com, “Vasıta” kategorisine ait yılın ilk yarısına ilişkin verilerini açıkladı. Rapora göre 1 Ocak – 30 Haziran arasını kapsayan dönemde vasıta kategorisinde en çok otomobil ilanı verildi. Otomobil ilanlarını sırasıyla, Minivan & Panelvan, Arazi, SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet ilanları takip etti.

sahibinden.com’un, yılın ilk 6 aylık döneminde yayınlanan 3,5 milyondan fazla ilanı analiz ederek oluşturduğu verilere göre; en çok beyaz renkli, model yılı 2015 ve 2016 olan, yakıt türünde ise dizel otomobillere ait ilanlar verildi.

Bu dönemde otomobil ilanlarının %57’sini sedan, %36’sını ise 5 kapılı hatchback kasa tipi modeller oluşturdu. Tüm ilanlar arasında araçların %33’ü 100 bin TL üzerinde satışa sunulurken, %21’i 200 – 300 bin kilometre aralığında yer aldı. En çok ilan verilen motor hacmi ise 1301 - 1600 cm3 aralığı olarak belirlendi.

Yılın ilk yarısında en fazla Renault ve Volkswagen marka araçlar satışa sunuldu

sahibinden.com verilerine göre, 2020 yılının ilk yarısında en çok ilan verilen otomobil markası Volkswagen olurken bunu Renault takip etti. Opel, Ford ve Fiat ise ilan sayısı açısından öne çıkan diğer markalar oldu.Arazi, SUV & Pickup kategorisinde ise en çok Nissan Qashqai model araçların ilanı verildi.

sahibinden.com’da 2020 yılının ilk yarısında, ilan bakanlar sırasıyla en çok Volkswagen, Renault ve BMW marka otomobillerle ilgilendi.