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Yılın Şehir Otomobili seçildi
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Yılın Şehir Otomobili seçildi

33 ülkeden 102 uluslararası otomotiv gazetecilerinin oluşturduğu güçlü jüri tarafından büyük beğeni alan Yaris Cross, 2021’de Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Yaris’in başarısını devam ettirdi. Yılın Şehir Otomobili unvanını alan Yaris Cross, Toyota’nın SUV ürün gamına yeni bir ödül daha kazandırdı.

Yılın Şehir Otomobili seçildi

Toyota’nın yeni modeli Yaris Cross, kısa zamanda global bir başarı elde ederek dikkatleri üzerine topladı. Toyota’nın şehir otomobillerindeki deneyimini, SUV tasarımı ve mühendisliğiyle buluşturan Yaris Cross, “2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili” seçildi.

33 ülkeden 102 uluslararası otomotiv gazetecilerinin oluşturduğu güçlü jüri tarafından büyük beğeni alan Yaris Cross, 2021’de Avrupa’da Yılın Otomobili seçilen Yaris’in başarısını devam ettirdi.

Avrupalı müşteriler için Avrupa’da tasarlanan Yaris Cross, etkileyici tasarımını, geniş kabin, dördüncü jenerasyon hibrit motor, ikinci nesil Toyota Safety Sense ile gelen yüksek güvenlik standartlarını eğlenceli sürüş karakteriyle de birleştiriyor. 25 yıldan daha uzun bir süre önce ilk nesil RAV4 ile eğlenceli sürüşe sahip SUV segmentinin öncülüğünü yapan Toyota, bu yenilikçi SUV yaklaşımını Yaris Cross modeline de taşıdı.

“Her Zaman Hareket Halinde” temasıyla geliştirilen Yaris Cross, günlük kullanıma kusursuz bir uyum sağlarken, maceracı SUV karakterinden de ödün vermiyor. Dikkat çekici tasarımıyla öne çıkan Yaris Cross, GA-B platformu sayesinde etkileyici sürüş dinamikleri de sunuyor.

“2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili” unvanını alan Yaris Cross, Toyota’nın SUV ürün gamına yeni bir ödül daha kazandırdı.

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Toyota Yaris Cross2022 DünyadaYılın Şehir Otomobili SeçildiToyota
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