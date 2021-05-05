Yılın VANI seçildi

Maksimum verimliliğin akıllı Alman teknolojileriyle buluştuğu Opel Vivaro-e, “2021 Yılın Uluslararası Vanı” ödülünü kazandı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Avrupalı uzman gazetecilerin seçimiyle belirlenen ödülde Vivaro-e; sıfır emisyonlu elektrikli motoru, beklentileri karşılayan yükleme kapasitesi, 300 km’yi geçen menzile sahip bataryası ve sahip olduğu üstün elektronik donanımlarıyla ödüle layık görüldü.

Opel’in Rüsselsheim Genel Merkezi’nde yüksek hijyen tedbirleri alınarak düzenlenen törende, LOGISTRA dergisinden IVOTY Jürisi Johannes Reichel, ödülü Opel CEO’su Michael Lohscheller’e teslim etti. Konuyu değerlendiren Lohscheller, “Vivaro-e sıfır emisyonla, içten yanmalı versiyonlarla aynı kargo kapasitesini kullanıma sunuyor. Saygın “Yılın Uluslararası Vanı” ödülü, bir anlamda bunun teyidi niteliğini taşıyor. Bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz ve jüriye oyları için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Elektrikli ticari araçta Alman mühendisliği: Vivaro-e

Ticari araçlarda Opel uzmanlığının Alman teknolojisiyle harmanlanmış en güncel örneklerinden olan Vivaro-e, kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı güç ve taşıma çözümleri sunuyor. WLTP normuna göre Opel Vivaro-e’nin 75 kWsa gücündeki batarya seçeneği 330 km’ye kadar menzil sunuyor. Günlük daha az yoğun kullanım için sunulan 50 kWsa gücündeki batarya ise 230 km menzil ile ihtiyaçları karşılıyor. Vivaro-e batarya boyutundan bağımsız olarak profesyonellere geniş kapasitede özgür bir ulaşım ve taşıma olanağı sunuyor. Vivaro-e bu kapsamda, 4,6 metre (Kısa), 4,95 m (Orta) ve 5,30 m (Uzun) olmak üzere üç farklı gövde uzunluğu; panelvan, camlı ve açık kasa olmak üzere farklı gövde tipleriyle üretiliyor. Vivaro-e, versiyona bağlı olarak 6,6 m3 kargo alanı ve 1.200 kg taşıma kapasitesini kullanıcılara sunuyor.

Batarya teknolojilerinin yanında maksimum güvenlik sağlayan elektronik donanımları da sunan Opel Vivaro-e; yükseltilmiş gösterge ekranı, şerit takip sistemi, yorgunluk uyarı sistemi, ön çarpışma uyarı sistemi, acil fren yardımcısı ve 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası olmak üzere birçok yardımcı sistem ve gelişmiş teknolojiyle donatılıyor.

Opel elektrikli hafif ticari araç ailesi büyüyecek

Yeni Vivaro-e Opel’in IVOTY ödüllerinde bugüne kadar kaydettiği başarıyı devam ettirirken, markanın elektrikli ticari araç ailesi de büyümesini sürdürüyor. 2019 yılında da Combo Cargo ile IVOTY ödülünü alma başarısını gösteren Opel, yakın gelecekte elektrikli hafif ticari ürün ailesini Combo ve yeni nesil Movano ile tamamlamayı hedefliyor.

Opel hakkında

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş hamlesiyle CO2 emisyonlarının azaltılmasında öncü bir rol üstleniyor. Şirket 1862 yılında Almanya’nın Rüsselsheim kentinde Adam Opel tarafından kuruldu ve 1899 yılında otomobil üretimine başladı. Opel, Ocak 2021'de Groupe PSA ve FCA Group arasındaki birleşmeyle yeni sürdürülebilir ulaşım döneminin küresel lideri olarak kurulan Stellantis NV’nin bir parçası. Şirket, İngiliz kardeş marka Vauxhall ile birlikte dünya genelinde 60’ın üzerinde ülkede temsil ediliyor. Opel, sürdürülebilir bir başarı tesis etmek üzere müşterilerin gelecekteki ulaşım taleplerinin karşılanmasını sağlamak için elektrikliye geçiş stratejisini uyguluyor. 2024 yılına kadar, her bir Opel modelinin bir elektrikli versiyonu satışa sunulacak. Bu strateji, Opel'in sürdürülebilir kârlı, küresel ve elektrikli bir gelecek oluşturmak için uyguladığı PACE planının bir parçası.