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Yine dünya şampiyonu!

Audi AG’nin distribütörleri arasında düzenlediği Audi Twin Cup yarışmasında, Doğuş Otomotiv-Audi, Quiz Challenge yarışmasında dünya birinciliğini elde etti. Ekiplerin teknik becerilerinin değerlendirildiği teknik kategorisinde de Audi Yetkili Servisi Özön İstanbul Ekibi, şampiyon oldu.

Yine dünya şampiyonu!
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Audi Twin Cup, Audi’nin satış sonrası hizmetler alanında görev alan personelini tüm işleyişe hâkim olması yönünde motive ederek, Audi müşterilerinin memnuniyetini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl 17-20 Temmuz tarihleri arasında 15’incisi Almanya‘nın Mainz-Wiesbaden kentinde düzenlenen Audi Twincup’ta, 29 ülkeden 57 takım yer aldı. 

Yarışmada teknik ekipler arıza tespiti ve araç onarımı; servis ekipleri ise Audi ürün bilgisi ve servis prosedürleri konularında yarıştı. Organizasyonun “Audi Quiz Challenge” kategorisinde de, Audi’nin dünya genelindeki distribütörlerinden oluşan takımlara, Audi modelleri genel bilgileri, markanın tarihçesi, satış sonrası stratejileri ve gelecekte otomotiv sektöründe kullanılacak alternatif enerji seçenekleri gibi konular hakkında sorular soruldu. 

Doğuş Otomotiv- Audi Satış Sonrası Hizmetler Takımı, bu kategoride, diğer distribütör ülkeleri geride bırakarak, Audi Quiz Challenge’ın birincisi oldu. Ekiplerin, başta markanın amiral gemisi A8 olmak üzere, birçok Audi modeli üzerinde teknik bilgilerini, pratik ve teorik olarak yarıştırdığı Teknik Kategorisinde de Audi Yetkili Servisi Özön İstanbul Ekibi şampiyon oldu.

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