Yüzde 100'ü yerli motorun prototipi çalıştı

DENİZLİ (AA) - BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, yüzde 100 yerli motorun prototipini çalıştırmayı başardıklarını belirterek, "Yüzde 100'ü Türk mühendislerinin eseri olan 600 beygirlik motoru, geçen ay Teknik Üniversitesinin heyetinin önünde denedik ve çalıştı. Yani Fatih'in 'Şahi' topları kadar önemli bu. Yüzde 100'ü yerli Türk motorunun prototipini başardık. İnşallah Savunma Sanayii Başkanlığının bize verdiği süreden de 2 yıl önce tamamlayacağız." dedi.

Denizli Sümer Mahallesi'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerinin Açılışı ve Yeni Otobüslerin Hizmete Giriş Töreni düzenlendi.

Törende konuşan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, BMC'nin kendileri almadan 4 yıl kadar önce işletmecilerinin başka nedenlerden girdiği buhran dolayısıyla dağıldığını belirterek, "Orayı aldık ve ayağa kaldırmaya soyunduk. Bu şirket bugün 70 ürün üretiyor ve ordunun göz bebeği ürünler. 'Kirpi' bir dünya markası haline geldi. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Onun yanında 13 ülkeye de ihracat yaptık. 'Kirpi'nin yanında bir sürü kardeşi var, 'Amazon', 'Vuran', 'Şahin'... 70 ürünümüz var. Bunlar savunma sanayisi alanında yaptığımız işler." dedi.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" demek olan "rabia" için başka bazı "rabia"ların daha lazım olduğunu dile getiren Sancak, şunları ifade etti:

"Milli motor, milli hızlı tren, milli tank ve milli otomobil. Bunlar da tamamlayıcı 4 rabiadır. İzin aldık, bunlarla uğraşıyoruz. Prototipini Otokar yapmıştı, ihaleye girdi 4 firma, seri üretim ihalesini en uygun fiyat, en erken ve en iyi kalitede BMC üstlendi. Bugün yarın inşallah eli kulağında, üretime başlayacağız 'Altay' tankını ve dünyanın en iyi tankını yapacağız. Şimdiden de zaten başka ülkelerden de siparişler gelmeye başladı çok şükür. Bunun yanında hızlı tren meselesi var. Dünyada imparatorluk yer değiştirecek, Asya Pasifik'e geçecek ve modern İpek Yolu inşa olacak. Sadece ülkemizin önümüzdeki 5 yılda hızlı trene ve metroya yapacağı yatırım, 30 milyar avro civarında. Şimdi biz bunları acenteliğe devam ederek niye yabancılara kaptıralım. Projelendirdik, iddialıyız, yüzde 100 yerli Türk lokomotifini, hızlı tren lokomotifini biz yapacağız, BMC yapacak."

Tankın, uçağın, geminin yerli üretimle bağımsız olabilmesi için motorunun da yüzde 100 yerli olması gerektiğine işaret eden Sancak, "Onu Savunma Sanayii Başkanlığı ihale etti geçen yıl. O ihaleye 4-5 firma girdi. Onlar arasında en iyi teklifi biz verdik ve ihaleyi kazandık. Motoru yapacağız. Size müjde. Yüzde 100'ü Türk mühendislerinin eseri olan 600 beygirlik motoru, geçen ay Teknik Üniversitesinin heyetinin önünde denedik ve çalıştı. Yani Fatih'in 'Şahi' topları kadar önemli bu. Yüzde 100'ü yerli Türk motorunun prototipini başardık. İnşallah Savunma Sanayii Başkanlığının bize verdiği süreden de 2 yıl önce tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Milli otomobille ilgili çalışmada da yer aldıklarını hatırlatan Sancak, "Almanya'da dünyanın en büyük kamyon fuarında 40'a yakın ülkeden bayilik teklifi geldi bize, bir kısmı da Avrupa ülkesi ama ekserisi Afrika, Latin Amerika, Asya ülkeleriydi ve çok dikkat ettim ABD'den sıkıntısı olup Tayyip Erdoğan'ı seven bütün ülkelerden bayilik teklifi geldi. Tayyip Erdoğan ismi bile pazarda önümüzü açıyor. Hayatın gerçeği bu. Çünkü Türklerin son 300 yılda ürettiği en büyük marka Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Denizli Valisi Hasan Karahan da Denizli'nin Avrupa ve Türkiye'de en yaşanılabilir kentlerden biri olduğunu belirtti.

Büyük şehirlerde en önemli sorunun ulaşım olduğunu vurgulayan Karahan, "Bunun da çaresi toplu ulaşımdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi de bu konuda en güzel çözümü buldu. Hem bu tesisle hem de yeni hizmete alınan otobüslerle büyük bir atılım yaptı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde pek çok yenilikle karşılaştığını belirterek, "Adeta dünyanın parlayan bir yıldızı haline geldi. İşte Türkiye böyle kalkınır, büyürken Denizlimiz de her daim bu gelişmeden kalkınmadan, refahtan payını aldı, almaya da devam ediyor." şeklinde konuştu.



Bugün sadece belediye otobüslerinin hizmete açılış töreninde olmadıklarının altını çizen Özkan, şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanımız sayesinde hamdolsun bu durum tersine çevrildi. Bugün teknoloji üreten, destanlar yazan, hizmetlerle milletinin geleceğini aydınlık hayallerini hayata geçiren bir liderimiz var. Sadece liderlikle olmuyor, o liderin her daim yanında dava ve yol arkadaşları var sapasağlam duran. Siyasette milletvekillerimiz, bakanlarımız var. Belediyecilikte başkanlarımız var. Ticarette sanayide yatırımcılarımız var, meslek odalarımız var, vatandaşlarımız var, görevinin başında çalışan kamu personelimiz, işinde aşında esnafımız, sanayicimiz, çiftçimiz, köylümüz var."

- "Trafik sıkışıklığını çok büyük ölçüde giderdik"



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Denizli'nin alt yapısıyla, üst yapısıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal alanlarıyla, her yönüyle örnek bir şehir olduğunu belirterek, "Son üç yılda bütçemizin yüzde 70'e yakınını ulaşıma aktardık. Büyükşehir olarak birçok köprülü kavşak yaparak ulaşımın akışını hızlandırdık, o sıkışıklığı çok büyük ölçüde giderdik." dedi.

Trafik sorununun en önemli çözüm yollarından birinin toplu taşıma olduğunu ifade eden Osman Zolan, "Bugüne kadar 150 otobüsümüzle hizmet verdik. Bugün işte o 80 aracımız burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yerli ve milli olma noktasında tercihimizi bu şekilde yaptık." ifadesini kullandı.

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Öztürk'ün de katıldığı törende, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri ile ulaşım filosuna katılan 80 yeni otobüs, kesilen kurdele ile hizmete girdi.

Ethem Sancak, Zolan'a otobüs maketi ile anahtar teslimi yaptı, protokol üyeleri, tesisleri inceledi ve bir süre otobüsle yolculuk yaptı.