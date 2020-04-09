Burak Çiçek

Tüm uluslar için Covid-19 salgını, 1-2 ay evlere kapanıp; sürenin sonunda önceki yaşamlarına dönebileceği bir süreç olmaktan çıkıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü KanalEkonomi’de ‘‘EGD ile evde kal sohbetleri’’program serisinin, otomobil temalı ilk yayınını gerçekleştirdik. Öte yandan her gün finans sektörünün birbirinden farklı konularını işlediğimiz yayınları, KanalEkonomi’nin Instagram sayfasını takip ederek izleyebilirsiniz.

Bu yayınların en önemli amacı, sektör içinden pek çok etkili isimle konuşarak; sorunların çözümünü sağlamaya yönelik bir iletişim köprüsü oluşturmaktır.

Bu kapsamda Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Sekreteri, MÜSİAD Ankara Şube Otomotiv Sektör Başkanı ve aynı zamanda Otonomi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi BERKTAŞ ile oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İlgili videoya KanalEkonomi’nin YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz.

Otomotiv sektörü yüzde 54 kayıp bekliyor

Pazartesi KanalEkonomi’de yaptığımız canlı yayında bir izleyicimiz çok önemli bir yorum yaptı: ‘Otomotiv lokomotif bir sektördür, yeni önlemler şart!’. Türkiye yeterince üretemeyen ülke olarak, üstelik ‘tüketime’dayalı çarkların yükselişe geçtiği bir dönemde yakalandı bu krize… Üretim denilince, iki ana kolumuz vardı. İnşaat ve otomotiv… Dolayısıyla risk büyük.

Konuğumuz Niyazi Berktaş, sektör ile devlet arasında kurulan iletişim köprüsünün önemli isimlerinden biri… Dolayısıyla canlı yayında birçok konuya değindik. Özellikle otomobil sektörünün bu işten en az zararla çıkması gerektiğinin altını çizen Berktaş, merkezi hükümetin krizin önüne geçmek için gerekli çalışmaları yaptığını vurguladı. Öte yandan ikinci elde fiyatların aşırı yükselmesinin nedenlerini aktardı. 2016 yılından beri faaliyet gösteren www.otonomi.com’un bizzat sektör içinden kişiler tarafından kurulan güvenilir alt yapısı ile Türkiye’nin tek Motorlu Kara Taşıtı Satıcıları Seri ilan platformu olma özelliğini taşıdığını belirtti. Elbette şuan Anadolu’nun 81 vilayetine dağılmış oto galeri ve servisler de dâhil edildiğinde yüz binlerce insanın ekmek yediği bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bu noktada en büyük sıkıntı iş ve ciro kaybı… Nisan ayı itibariyle artık tüm dünyada otomobil üretimleri durmuş durumda. Dolayısıyla bu durum artık yeni model araçların gümrükten gelemeyeceği anlamına geliyor.

Pandeminin ardından ne olur?

LMC Automotive tarafından açıklanan veriler ışığında iki ihtimal göze çarpıyor. Öncelikle iyi öngörü, bu yıl içinde tüm dünyada satışlar yüzde 15 düşerek, 76.6 milyona inecek ve 2021’de 85.9 milyona çıkarak ‘orta hali bir kriz’ yaşanacak... Kötü öngörü ise bu yıl yüzde 23’lik düşüş gerçekleşecek, satışlar 69.4 milyona inecek. Ancak 2021’de satış adeti 76.1 milyonu bulacak.

Bana kalırsa ilk ‘iyi’ tahmin yalnızca bir hayalden ibaret… Nitekim daha sonra yine LMC tarafından Avrupa’da yüzde 80’lik, Amerika’da ise yüzde 60’a ulaşan bir düşüş eğrisi açıklandı.

Çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa bu tahmine kendimizi hazırlamamız şart. ‘Ya kardeşim dünya tamam da, Türkiye ne olur?’ diyenleri duyar gibiyim. Türkiye’de ise yılın ilk ayında iki ayında (Ocak-Şubat) yüzde 90’lık büyüme mart ayında, Corona kaynaklı olarak yüzde 40’lara kadar geriledi. Nisan ayı Mart’ı da aratacak... Muhtemelen nisanda büyüme oranı tamamen bitecek, mayıs ayında ise eksili hanelere düşecektir. Haziran için bir öngörüde bulunmak mümkün görünmüyor. Çünkü Covid-19 salgının kontrol altına alınması ile doğru orantılı bir öngörü.

İkinci el fiyatları fahiş oranda artabilir

Türk piyasasında ise Covid-19 salgını sonrasında krizi fırsata çevirmek isteyenler olacaktır. Şuan fiyatlar talebin azlığı nedeniyle bir miktar düşüş eğrisinde gibi görünüyor. Ancak sıfır araçların bir müddet üretilememesinden dolayı, bayilerde yeni otomobil olmayacak; ikinci el fiyatları da artan talep sonucu yükselecektir. Fırsatçılar da bundan pay çıkarabilir. Zaten otomobil ve ticari araç fiyatları, mevcut kur yüzünden fahiş diye tanımlayabileceğimiz bir noktaya ulaşmıştı. Merkezi hükümet tarafından pandemi sonrası, bir yıllık KDV ve ÖTV indirimi düşünülmelidir.