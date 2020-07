Elif Attepe

İstanbul Ticaret Odası Gıda İhtisas Komitesi pandemi sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gıda sektöründe yaklaşık 120 bin üyesi olan İstanbul Ticaret Odası Gıda İhtisas Komitesi temsilcileri ile bir araya gelerek sektörü konuştu. İstanbul Ticaret Odası Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer başkanlığında gerçekleşen toplantıda gıda merkezleri, gıda üretimi ve satışında denetim ve uygulamalar, gümrük vergileri, yerel marketler ve e-ticaret konuları ele alındı. İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve Mega Center Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç’ın konuşmacı olduğu toplantıda şu görüşler dile getirildi.

‘Gıda sektörümüz sözümüzü yere düşürmeyerek yüzümüzü ağarttı’

İstanbul Ticaret Odası Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özer: ‘Gıda İhtisas Komitesi olarak hızlı tüketim ürünleri ve gıda sektörlerini temsil etmekteyiz. Bugün yine sektörümüzün geleceğini tartışmak ve çözüm bulmak için toplandık. Pandemi dönemi bir kez daha göstermiştir ki, gıda sektörü bir millet için olmazsa olmazlar arasında birinci sıradadır. Bu vesile ile huzurlarınızda milletim adına bizleri bu süreçte mahçup etmeyen perakende sektörümüzdeki yerel kanallarımıza, gıda üreticileri ve toptancılarına teşekkür ederim. Pandemi başlangıcında sektörümüzün raflarının boş kalmayacağını ve satış noktalarımızın fırsatçılık yapmayacağını ısrarla beyan ettik ve bu konuda hem başkanımız Sayın Avdagiç, hem de şahsım, sektörümüzün halkımıza asla yokluk yaşatmayacağını taahhüt ettik. Özellikle yerel perakende ve toptan sektörümüz sözümüzü yere düşürmeyerek yüzümüzü ağarttı.

Pandemi göstermiştir ki, gıda sektörü en olağandışı durumlarda bile duramaz ve bizler her anlamda böyle olağandışı durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle gerek siyasilerimize gerekse halkımıza anlatmamız gereken bir konu yerel markalarımız ve yerel marketlerimizin geleceğe dair desteklenmesi konusudur. Deposu olmayan küçük metrekareli, lojistiği ve idaresi bir programla yapılan dijital satış yöntemleri ile herhangi bir felaket durumunda ihtiyacı idare etmek mümkün değildir. Ayrıca Avrupa Yakası’nda özel sektörün gayretleri ile yapılan Mega Center dışında devlet organizesinde bir alan yoktur. Anadolu Yakası’nda ise gıda ve hızlı tüketim ürünleri satışına yönelik bir alan yoktur. Gıda sektörü ve hızlı tüketim satış alanlarının ve hatta sebze meyve hallerinin şehre yakın gıda hijyen ve günümüz Lojistik Kuralları çerçevesinde organize edilmesi gerektiği herkes tarafından bilinmelidir. Her iki yakada da gıda merkezlerine ihtiyaç var, hem denetim hem de olağanüstü durumlarda gıdaya rahat ulaşım açısından çok önemli ve bizlerde bu yeni merkezlerin kurulması konusunda her türlü çalışmanın içinde ve takipçisi olacağız’ şeklinde konuştu.

‘Denetlerken eğitiyoruz’

İşlerinin sadece denetim yapmak olmadığına değinen İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ‘Geçen yıl 121 bin gıda işletmemizde 226 bin gıda denetimi yaptık, bu sene şu ana kadar ise denetim sayısı 100 bine ulaştı ve bunun içinde sadece 249 tanesine cezai yaptırım uygulandı, yani denetimlerin sonuçlarında iyileşmeler var, üreticiyi denetlerken eğitiyoruz, böylece sonuçlar da olumlu oluyor. 800'e yakın denetçi ile 39 ilçede bir örneklik sağlamak zor ancak biz denetçilerimizle sürekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz, mevzuatı yorumlamada farklılaşmamak adına sıkça toplanıp tartışıyoruz. Önümüzde kurban bayramı var, aldığımız önlemler ve çalışmalar ile kurban bayramını sağlıklı bir şekilde atlatacağız’

Hep söylediğimiz bir şey var; en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketici günbegün bilinçleniyor şikayet sayısı 15 bine çıktı. Tüketicinin bilinçlenmesi için sürekli yenİ çalışmalar yapıyoruz. Etiket okuryazarlığı ile ilgili bir proje geliştirdik özellikle okullarda çalışıyoruz’

‘E-ticaret denetim altında’

E-ticaret ile gıda satışında faaliyet gösteren firmaların da diğer gıda üretici ve satıcıları gibi sorumlulukları olduğunun altını çizen Karaca, ‘e-ticaret üzerinden yapılan gıda satışlarını da kontrol ediyoruz. Bu sitelerden sipariş verip numune aldırıyor ve analize gönderiyoruz. Bunu en çok uygulayan il İstanbul’dur’ diye konuştu.

Mega Center Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç

‘Pandemi bize çok şey öğretti, gıda sektörünün diğer sektörler ile farklılığını gördük. Herkes fırsatçılık yaparken gıdacılar rafları doldurdular, tüketiciye malları ulaştırmak için tüm imkânları seferber ettiler. Bu nedenle böyle olağanüstü durumlara karşı gıdacıların her zaman ayrı olarak ele alınması gerekiyor. Bizim Mega Center’da sebze-meyve, et ve süt ürünlerinden kuru gıdaya her gıda maddesi mevcut. Bunları kontrol etmek çok zo,r bu nedenle yeni gıda merkezleri inşa etmemiz gerekiyor’ değerlendirmesinde bulundu.