Paten yapılabilecek 5 yer

Günümüzün en dikkat çekici i ve eğlenceli sporlarından biri olan paten daha çok gençler tarafından tercih ediliyor. İstanbul’da da paten yapmak için her alan kullanılsa da genelde sahiller kullanılıyor.



Uzun yürüyüş alanları, deniz havası tercih nedenlerinin başında geliyor. Bir de bunların yanı sıra çok kalabalık olmayan, patenle kayarken insanların önüne çıkıp durmasını istemeyen gençler için daha sessiz, sakin olan yerler tercih sebebi oluyor.



Özellikle patene yeni başlayanların ve küçük çocukların tehlikeyi en aza indirebilmeleri ve daha verimli ve keyifli öğrenebilmeleri için bu yerler tercih edilebilir.



İşte böyle yerlerden birkaçı…