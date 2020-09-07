Elif Attepe

Benim cevabım yeni yeni evet oldu. Günlük beslenmede kalsiyum ve protein içeriği açısından önemli yer tutan peynir ve çeşitlerini çocuklara alıştırmak gerçekten zor… Artık uçak mı yaparsınız, araba sesi mi çıkarırsınız tadını alıştırıp sevdirene kadar hayal dünyanızda yapacağınız inovatif tüm eylemler başarıya giden yolda bir adım olur.. İşte biz annelerin bu enerjisinden ilham alan Muratbey Peynirleri çocukların dikkatini çekecek şekillerde ürettiği peynir topları ile inovasyon ödülü aldı. D vitamini ile zenginleştirilmiş farklı şekillerde, çocukların yiyebileceği boyutlarda ve tuz içeriği daha düşük bu peynirlerle işimiz biraz daha kolaylaşıyor.

Biz gıdacılar için sektörün Oscar’ları addettiğimiz Sial İnovasyon ödülünü alan Muratbey Misto ‘2020 Sial İnovasyon Seçimi’ ünvanını kazanmış. Gerçekten güzel işlere imza atan profesyonel bir Türk markası olarak başarılarından ötürü kendilerini tebrik ediyorum. Firmanın başında bir Elektrik-Elektronik Mühendisi var başarısının sırrı ise vizyonunu hep geniş tutması olmuş. Eminönü’ndeki ilk dükkanlarından devasa fabrikalara uzanan yolda hep daha geniş bakmış sektöre, bu da hep başarıyı getirmiş. Daha önce de Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde ‘En İyi Çocuk Ürünü’ kategorisinde finale kalarak büyük bir başarı kazandıklarının altını çizen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol’dan bahsediyorum. Yeni aldıkları bu ödül için art arda gelen bu başarıların tesadüf olmadığını vurgulayarak şunları söylüyor;

“İnovasyona verdiğimiz değerin yurt dışında prestijli ödül ve başarılarla takdir görmesi bizleri motive ediyor. İnovatif ürünlerimizle özel peynirler kategorisinde uzun süredir Türkiye pazar lideri konumundayız. Yenilikçi peynirlerimiz yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih ediliyor. Misto bu yıl Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde tüm kategoriler içinde finale kalan tek Türk markası olmuştu. Daha önce de aynı yarışmada Muratbey Burgu ile ‘En İyi Peynir’ ödülünü kazanmıştık. Şimdi ise SIAL İnovasyon Ödüllerinde kendi kategorimizde Inovation Selection 2020 ünvanıyla “Grand Prix” için yola çıktık. Fransa’dan gelen bu prestijli başarının haberi bizi gururlandırdı. Misto, D vitaminiyle zenginleştirilmiş içeriğiyle inovasyon kültürümüzün en seçkin örneklerinden biri oldu. Özellikle salgın hastalıklara karşı çocuklarımızın bağışıklığını desteklemek adına Misto’yu oldukça önemsiyoruz.”

Muratbey gibi Türkiye’nin yüz akı tüm firmalarının yolu açık olsun. Çocuklarımıza peyniri artık daha kolay yedirebildiğimiz gibi, sıra yumurta ve sebzede olsun. Anneler olarak yumurta ve sebze üreticilerinden de inovatif ürünleri ile ilgili güzel haberleri bekliyoruz.