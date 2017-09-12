12 Eylül darbesinin 37. yılı

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de darbelerin panzehiri gerçek anlamda demokrasidir." dedi.

Ağbaba, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle görüştü.

Ellerinden geldiği kadar şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştıklarını aktaran Ağbaba, "Bir milletvekili sağlık olarak hangi haktan faydalanıyorsa gazi ve şehit yakınları da aynı haktan faydalanmalıdır. Bununla ilgili genel başkanımızın imzasıyla da bir kanun teklifi verdik. Önümüzdeki günlerde yenileyeceğiz." diye konuştu.

Ağbaba, 12 Eylül darbesiyle demokrasinin askıya alındığını ve çok sayıda insanın mağdur edildiğini de söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Ağbaba, Olağanüstü Hal süreciyle insanların mağdur edildiğini iddia etti.

Veli Ağbaba, Türkiye'nin bir daha darbe yaşamaması için herkesin biraz daha sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'de darbelerin panzehiri gerçek anlamda demokrasidir. Demokrasi, sivil toplum örgütleri ne kadar güçlü olursa darbeler o kadar geri plana atılır." dedi.