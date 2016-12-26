'15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz'

KASTAMONU (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'daki Nasrullah Meydanı’nda Başbakanlık otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.



Başbakan Yıldırım, restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camisi'nin İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında önemli yeri olduğunu anımsatarak, "Mehmet Akif'in, istiklal şairimizin buradan İstiklal Harbi'nin ne anlama geldiğini tankla, topla, tüfekle değil, iman göğüste oldukça bir milleti hiçbir şeyin yıkamayacağını bütün dünyaya buradan haykırdı, Nasrullah Camisi'nden haykırdı, yiğit Anadolu insanı Kastamonu'dan haykırdı." bilgisini paylaştı.



Vatandaşların, "Dik dur eğilme Kastamonu seninle." şeklindeki tezahüratları üzerine ise Yıldırım, "Evelallah, katiyen alçakların önünde eğilmeyiz. Bir tek yaratan Rabbimizin önünde eğiliriz." ifadesini kullandı. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bakın o gün Mehmet Akif, Nasrullah Camisi'nden 19 Kasım 1920'de ne diyor, 'Milletler topla tüfekle zırhlı ordularla tayyarelerle yıkılmaz, milletler ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğü zaman yıkılır.' Ne güzel de geleceği görmüş istiklal şairimiz, işte 15 Temmuz, o toplar, tüfekler, uçaklar, helikopterler, bombalar insanımızın, milletimizin üzerine yağmur gibi yağarken iman dolu göğsümüzle bir millet olarak ayağa kalktık, alçak Fetoculara dersini verdik. İstiklal ruhu Akif'in yeşerttiği bu ruh Nasrullah Meydanı'nda 15 Temmuz'da tekrar ayağa kalktı."



"Alçaklara en iyi dersini verdiniz"



15 Temmuz gecesi Nasrullah Camisi'nden okunan selaların Türkiye'de yankılandığını belirten Yıldırım, "İslam alemi duydu, bütün cihan duydu. Bu mübarek selalar dalga dalga Diyarbakır'dan, Batman'dan, Van'dan, Ankara'dan, Trabzon'dan, İzmir'den, Edirne'den yankılandı. O gece siz cumhurun reisine, başkomutanına sahip çıktınız, alçaklara yedirtmediniz. Hükümetinize, başbakanınıza sahip çıktınız, Türkiye'ye sahip çıktınız, çocuklarımızın geleceğine sahip çıktınız, alçaklara en iyi dersini verdiniz, Allah sizden razı olsun." şeklinde konuştu.



"Mazeret değil, iş üreterek bugünlere geldik"



Başbakan Yıldırım, "Biz Ferhatız, Ferhat. Şirin'e ulaşmak, millete ulaşmak, sizlere ulaşmak için dağları deleriz, tüneller yaparız, engin vadilerden geçeriz, engel tanımayız. Hizmet bizim işimiz, biz mazeret değil, iş üreterek bugünlere geldik. 14 yıl boyunca Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye'yi baştan başa bölünmüş yollarla donattık. 14 yıl yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik." dedi.



"Türkiye'yi böldürtmeyiz"



"Yolları böleriz, lokmamızı da böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu ülkenin bir karış toprağına, bir vatandaşına zarar verecek kim olursa olsun bunun da gereğini yaparız." diyen Yıldırım, alandaki vatandaşların dualarına karşılık, onların dualarının en büyük güç kaynağı olduğunu söyledi.



Başbakan Yıldırım, her şeyin daha güzel olacağını dile getirerek, "Ülkemize, içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini karşılarsınız, daha da beterini görürsünüz." diye konuştu.



"Birliğimizi kimse bozamayacak"



Binali Yıldırım, böyle bir millet, böyle bir aşk olduğu sürece birliği, beraberliği, kardeşliği hiç kimsenin bozamayacağını söyledi.

