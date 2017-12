- "15 Temmuz'u tiyatro gibi seyrettiler"

TUNCELİ (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "15 Temmuz'da bu necip millet siyasi parti ayrımı gözetmeden her bir millet ferdimiz meydanlara çıktı, darbelere karşı demokrasiyi ve milli iradeyi savundu. Birileri tiyatro gibi seyretmiş olabilir. Birileri bu darbe girişimine tiyatro diyebilir. Normaldir, çünkü onlar tiyatro gibi seyrettiler." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Tunceli'ye gelen Bakan Tüfenkci, AK Parti 6. Olağan İl Kongresine katıldı.

Tüfenkci, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti olarak her zaman halka güvendiklerini ve ülkenin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'yi geleceğini hazırladıklarını ifade den Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bir yandan ülkeyi büyütmeye çalışırken bir yanda da terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Hem terör örgütleriyle mücadele ediyoruz hem Türkiye'yi büyütüyoruz. İstiyoruz ki insanımızın refah düzeyi artsın, istiyoruz ki Dersim gelişsin, Türkiye büyüsün ve dünyada Türkiye hak ettiği yeri alsın. Onun için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere gece gündüz demeden gerçekten koşturuyoruz. Bu koşturma içerisinde ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmeye çalışırken bir yandan da istihdam sağlamaya, üretimimizi artırmaya ve insanımıza iş, aş bulmaya çalışıyoruz."

Tüfenkci, Türkiye'de 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi yaşadığını ve tahribatı kısa zamanda atlatarak 2017'ye güçlü bir şekilde girdiğini vurguladı.

Dünyayı ve Avrupa'yı kıskandıracak büyüme rakamlarına ulaştıklarını ve 3. çeyrekte de dünyada rekor kırarak 11,1 gibi önemli bir büyüme rakamını yakaladıklarına dikkati çeken Tüfenkci, "Bu büyüme rakamları niçin önemli? Çünkü Türkiye'de her yıl 1 milyona yakın insanımız iş gücüne katılıyor. Bu ne demektir? Her yıl 1 milyon gencimize iş bulmak, aş bulmak zorundayız. Onun için her yılda yüzde 5'lerin üzerinde bu ülke büyümek zorunda. Baktığımızda son 7 yılda Türkiye olarak 6 milyon 600 bin insanımıza iş bulmuşuz, aş bulmuşuz, onları işe yerleştirmişiz." diye konuştu.

- "15 Temmuz'u tiyatro gibi seyrettiler"



Bakan Tüfenkci, AK Parti'nin halktan başka kimseden istikamet almadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"15 Temmuz'da bu necip millet siyasi parti ayrımı gözetmeden her bir millet ferdimiz meydanlara çıktı, darbelere karşı demokrasiyi ve milli iradeyi savundu. Onun için sizlere ve bu millete ne kadar teşekkür etsek azdır. Birileri tiyatro gibi seyretmiş olabilir. Birileri bu darbe girişimine tiyatro diyebilir. Normaldir, çünkü onlar tiyatro gibi seyrettiler. Ama bu ülkede bir çok kardeşim canını verdi bu vatan için. O gün darbeciler iş başına gelmesin, milli irade ayaklar altına alınmasın diye canlarını verdi, şehit oldu."

- "Terör ekonominin, siyasetin düşmanıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da terörün ortadan kalktığı, demokratik ortamın geliştiği, kalkınmanın olduğu bir ortamdan en fazla gençlerin istifade edeceğini anlattı.

Teröre karşı ortak tavır geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Terör ekonominin düşmanı olduğu gibi, demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olmadığı bir ortamda, hem kalkınmanızı hızlandırırsınız hem de demokratik haklarınızı çok daha rahat bir şekilde kullanırsınız. Terör özgürlüklerin, demokrasinin düşmanıdır. Siyasi görüş farklılıklarımız ne olursa olsun, sandıkta hangi partiye oy veriyorsak olalım, terör konusunda ilkesel bazda bir duruş sergilememiz lazım. Hepimizin kimden gelirse gelsin ister PKK, ister DEAŞ, ister FETÖ, ister DHKPC olsun, kim olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı ortak bir tavır sergilememiz lazım." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Tunceli'nin "çukur" siyasetine pirim vermediğini belirterek, şunları söyledi:

"Tunceli, Dersim çukur siyasetine, teröre karşı hep birlikte bir duruş sergiledi. AK Partisi'yle, diğer bütün partileriyle. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz ve takdir ediyoruz. Olması gereken budur. Bütün Türkiye'de de bunun olmasını temenni ediyoruz. Bütün siyasi partilerin bunu yapmasını temenni ediyoruz. Çünkü terör siyasetinde düşmanıdır. Terörün olduğu yerde sivil siyaset olmaz. Terörün olduğu yerde demokratik siyaset olmaz. Terörün olmadığı yerde her türlü farklılıklarımızla demokratik siyaseti yapma imkanımız olur."

Türkiye'nin AK Parti'yle beraber 230 milyar dolar olan ekonomiyi 2016 yılı itibarıyla 860 milyar dolara yükseldiğini anımsatan Yılmaz, "Bu yaşadığımız sıkıntılar olmasıydı, bu darbeler, darbe girişimleri, bu terör hadiseleri olmasaydı emin olun 1 trilyon doları çok rahat bir şekilde geçmiş olacaktık. Ama bütün bunlara rağmen, içeriden dışarıdan saldırılara rağmen 860 milyar dolara ulaştık." dedi.

Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürdüğünü aktaran Yılmaz, büyümenin AK Parti'yle beraber artarak devam edeceğini dile getirdi.

"Ekonomide son bir yılda ortaya koyduğumuz performans bütün dünyayı kıskandıracak, bütün dünyayı imrendirecek boyutta ulaşmıştır." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl hain bir darbe girişimi yaşadığımız halde. FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini yaşadığımız halde. Bu yıl ilk üç çeyrekte yüzde 7,4 büyüme sağladık. Dünyada ortalama büyüme 3,5, Avrupa'da 2 civarında. Türkiye ilk 9 ayda yüzde 7,4 büyüme sağladı. 3. çeyrekte 11,1 gibi gerçekten hepimizin iftihar ettiği bir büyüme sağladı ve inşallah bütün yılı da yüzde 7'ye yakın, yüzde 7'i aşan bir büyümeyle tamamlayacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tunceli Valiliğini ziyaret etti.

Tüfenkci ve Yılmaz, burada Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur tarafından karşılandı.

Tunceli'de devam eden operasyonlar ve yatırımlar hakkında Sonel'den kapsamlı brifing alan Tüfenkci ve Yılmaz, daha sonra kentten ayrıldı.