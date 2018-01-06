2018'de 170 milyar dolar ihracat hedefini de tutturacağız

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Aşık Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı olağan il kongresinde, emekleri sonucunda ülkenin 3 kat büyüdüğünü söyledi.

Kişi başına düşen milli gelirin 3 bin dolardan 11 bin dolara yükseldiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ülkeler teker teker iflas bayrağını çekerken Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Yılın üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 11,1. Dünyada bu kadar büyümeyi sağlayan ikinci bir ülke yok. Türkiye bir numara, Türkiye liste başı. Türkiye'ye yakışan da bir numara olmaktır. Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi en iyi siz biliyorsunuz. 15 yıldır istikrar sürsün, Türkiye büyüsün dedik ve Türkiye büyümeye devam etti. Türkiye hem bölgesinde hem dünya genelinde güven, istikrar adası olmaya devam ediyor. Bugünü kurtarmanın değil, yarınları inşa etmenin derdindeyiz. Emin olunuz ki yarınlarımız bugünden daha güzel olacak."

Son 15 yılda, ihracatta en iyi ikinci yılın bu yıl yakalandığını vurgulayan Yıldırım, "157 milyar dolar ihracatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyar hedef koyduk, inşallah o hedefi de tutturacağız." ifadesini kullandı.

"İran halkının oyunlara uyanık olmasını istiyoruz"

Yıldırım, 1 Ocak 2018'den başlamak üzere asgari ücrete yüzde 14,2 zam yaptıklarını belirterek, "Bu zam enflasyonun üzerinde zam demektir. Alın terinin, akıl terinin hakkını verdik. İşçimizi, memuruzu, emeklimizi, enflasyona yenik düşürmedik. Dirlik içinde, beraberlik içinde, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, dayanışma ruhumuzu yücelterek, ak yarınlara emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye gelecek yıllarda bölgenin yıldızı olmaya devam edecek." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı ülkeler var rahat durmuyorlar. Başkalarının işlerine burnunu sokmayı çok seviyorlar. Şimdi de İran'a kancayı takmaya çalışıyorlar. Bölgemizdeki ülkelerin huzurunu bozdukları yetmiyor gibi bölgede yeni sorun alanları oluşturmaya çalışıyorlar. Gönül coğrafyamızın hiçbir yerinde ateş düşsün istemeyiz. Eğer böyle bir ateş düşerse bu bizim gönlümüze düşmüş olur. Maalesef coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var. Bunların farkındayız. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz. Bizim için İran'ın istikrarı, huzuru önemlidir. İran'ın huzurunu bozmak için dışardan müdahale edilmesini asla hoş görmeyiz, tasvip etmeyiz. O yüzden biran önce komşumuzun istikrarına ve huzuruna dönmesini bekliyoruz. Türkiye, kendi hukukunu koruduğu gibi dost ve komşularının hukukunu da korumaya gayret eden bir ülkedir. "

"Artık bırak şu darbe seviciliğini"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Darbecilere karşı koyan, darbeyi önleyen vatandaşlara koruma getirmeyin" dediğini belirtti.

"Bu darbeci bir zihniyet demektir. Darbeyi teşvik etmek demektir. Darbecileri ve darbeleri cesaretlendirmek demektir. Bu ağız FETO'nun ağzıdır." diyen Yıldırım, darbecilerin 15 Temmuz'da bombaladığı yerleri anımsattı.

Yıldırım, bu açıklamanın aynı zamanda, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulduğunu, İstanbul'da, Ankara'da milletin toplu olarak bulunduğu yerlere saldırı düzenlendiğini ve bütün bunlar olurken ülkesini savunan insanların katledildiğini de kabul etmemek ve inkar etmek anlamına geldiğini söyledi.

Salondaki vatandaşların, "Vur vur inlesin, Kemal dinlesin" sloganları üzerine Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gençler, bırakın o ister dinlesin, ister dinlemesin de o biraz dinlensin, kafası çok karışık dinlenmeye ihtiyacı var. Bu, Ömer Halis Demir'in vatan savunmasını inkar etmektir. Ecdadımız dün nasıl Sarıkamış'ta, Çanakkale'de istiklal mücadelesi vermişse, aziz şehitlerimiz de 15 Temmuz gecesi aynı mücadeleyi vermiştir. Kemal Bey, artık bırak şu darbe seviciliğini, sen koltukta oturup, rahat rahat televizyon seyrederken milletin evlatları bayrak için ezan için demokrasi için can mücadelesi verdiler o gece."

15 Temmuz gecesi kadınların ve gençlerin kahramanca mücadele verdiklerini ve milletin bu kahramanlığı asla unutmayacağını dile getiren Yıldırım, "Katliam yapan FETÖ'cü hainler adına, istiklaline sahip çıkan kahraman vatandaşlarımız karşısında yer aldığının farkında mısın? Ayıptır, ayıp. Bu kafayla gençlerin, kadınların, milletin yüzüne nasıl bakacaksın? Bu ülkeyi böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz, bundan emin olabilirsiniz. 80 milyonun hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Zehra Aydın,Yasemin Kalyoncuoğlu,Yıldız Nevin Gündoğmuş,Mümin Altaş,Ali Kemal Akan