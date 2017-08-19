ANTALYA (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, büyüyen, güçlenen her ülkenin diğer ülkelerin ve küresel güçlerin düşmanlarını çektiğini belirterek, " Mesele AK Parti meselesi değil. Bu yüzden 2019 AK Parti ve ülkemiz için bir kader yılı." dedi.

Bostancı, katıldığı Kumluca Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki partisinin Antalya Kumluca 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, 16 yıl önce kurulan AK Parti ile yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Güçlenecek ve yenilenecek AK Parti'nin 2019'da yapılacak seçimlerde daha güçlü şekilde ülke yönetiminde söz sahibi olacağını vurgulayan Bostancı, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz Allah'ın izniyle yüzde 50'nin çok üstünde. Elli artı bir tek mihrap. Ellinin üzeri siyasal ve toplumsal gerçeklik. Son günlerde AK Parti ve onun liderine karşı bir karşıtlık ortaya atılıyor. 'Tayyip Erdoğan olmasa, AK Parti olmasa hepimiz Türkiye ile barışacağız.' Böyle bir rüzgar estirmeye çalışıyorlar. Bunlar yalan, bunların derdi şu; Türkiye biraz güç ve kuvvet kazandı. Adamların hoşlanmadığı bu. Büyüyen, güçlenen her ülke, diğer ülkelerin ve küresel güçlerin düşmanlarını çeker. Mesele AK Parti meselesi değil. Bu yüzden 2019 AK Parti ve ülkemiz için bir kader yılı."

AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ise AK Parti teşkilatları olarak her zaman başarı için çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından, tek listeyle gidilen seçimlerde oy kullanan 289 delegeden 276'sının oyunu alan Arif Yavuzer AK Parti Kumluca İlçe Başkanlığına seçildi.

Kongreye,Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, çevre ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe teşkilatları ve partililer katıldı.







