21 terör işbirlikçisi gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda 21 bölücü terör örgütü PKK işbirlikçisi gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi İncebel (Kato) Dağı bölgesindeki operasyonda iki mağara tespit edildi. Patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 4 tüpün ele geçirildiği mağaradaki bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda da 21 PKK işbirlikçisi yakalandı.

Aramalarda iki tabanca, 46 tabanca fişeği, bir havalı tüfek, 6 av tüfeği, 76 fişek, patlayıcı ateşleyicisi, 6 kalaşnikof şarjörü, 30 kalaşnikof fişeği, bir dürbün, bir hedef noktalayıcı, bin 75 karton kaçak sigara ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

5 DEAŞ mensubu yakalandı

Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 5 DEAŞ mensubu yakalandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki temas aramasında bulunan bir el yapımı patlayıcı ile Mardin'in Dargeçit ilçesinde tespit edilen büyük tüpe, yaklaşık 50 kilogram amonyum nitratla hazırlanmış patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki temas aramasında, yaklaşık 30 kilogram patlayıcıyla hazırlanmış üçlü el yapımı patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda bulunan sırt çantasında el yapımı patlayıcı, tetikleme tertibatı ve gıda maddesi ele geçirildi.

Muhabir: Mümin Altaş