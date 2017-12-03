ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engellilerin kamuya atanmasına ilişkin "2018 Mart'ta 2 bin 500 kişilik yeni bir atama yapacağız, 500 öğretmenin ataması da ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak." dedi.

Sarıeroğlu, Tüm Engelliler Ve Aileleri Yardımlaşma Derneğince (TEDAY), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Yunus Emre Sevgi Parkı'ndaki dernek binasında düzenlenen etkinlikte konuştu.

AK Parti ailesinin, engellilerle bir gün değil her zaman bir arada olduğunu belirten Sarıeroğlu, sorunların tekrar gündeme getirilmesinin, çözüm önerilerilerinin tartışılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sarıeroğlu, yaşanılan zihinsel dönüşüm süreciyle ilgili daha fazla yol, mesafe katedilmesi gerektiğini dile getirerek, bugün Türkiye'nin her yerinde yapılan faaliyetlerin, engellilerin, ailelerinin toplumsal hayatta farkındalıkla ilgili sorunlarının aşılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

AK Parti'nin 15 yıl boyunca, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için büyük çaba gösterdiğini ifade eden Sarıeroğlu, bütün politikalarının merkezine insanı koyduklarını, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerini söyledi. Sarıeroğlu, bu bağlamda hayata geçirdikleri sosyal politikalarla tüm vatandaşlara dokunan çok ciddi adımlar attıklarını, bunların en önemlisini engellilerle ilgili çalışmaların oluşturduğunu anlattı.

Hak temelli çalışmalar yaptıklarını, yılların açığını kapamaya çalıştıklarını, engellilerin ve ailelerinin hayatını iyileştirmenin çabası içinde olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, 15 yılda büyük bir mesafe katettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, sürekli hayat şartlarının, ihtiyaçların, beklentilerin, taleplerin değiştiğine işaret ederek, bu değişim ve dönüşüm süreciyle uyumlu yeni politikaların devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.

Engellilerin toplumsal hayata katılımı önemsediğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Sağlıktan siyasete, kültürden sanata, spora kadar engelli kardeşlerimizin daha aktif ve etkin olmasını nasıl sağlayabilirizle ilgili gerçekten büyük bir çaba içerisindeyiz." dedi.

Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın koordinasyonunda bu konuların değerlendirildiğini, bunlara ilgili bakanlıkların da katıldığını kaydetti.

- "2018 Martta 2 bin 500 atama"

Sarıeroğlu, engellilerle ilgili rapor sorununu çözmek istediklerini, bununla ilgili bakanlıklar arasında görüşmelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakanlık görevine geleli dört ay olduğunu, bu süreçte bir toplu sözleşme süreciyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Sarıeroğlu, şöyle konuştu.

"İlk yaptığım çalışma engelli kardeşlerimizin kamuya atanmasıyla ilgili. Devlet Personel Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı. EKPSS'de bizim ÖSYM ile sorumluluğumuzda olan bir konu. O sırada engelli kardeşlerimizin 2 bin 200 atamasını gerçekleştirdik ama sayının daha fazla olmasıyla alakalı çok yoğun bir talep vardı. 'İlla yeni bir atama' dediler. Ben de onlara 'Yeni bir atama olur mu olmaz mı bilmiyorum ama size bu konuda çaba göstereceğime söz veriyorum' demiştim. Allah da bana bu sözü tutmayı nasip etti. Yüzümüz ak şekide sizlerin önündeyiz. Bakanlar Kurulumuzda bir sunum gerçekleştirdik ve Başbakanımız ve Hükümetimizin kararıyla, 5 bin yeni atama kararını çıkardık. Bunun da müjdesini kardeşlerimize verdik. Kardeşlerimizle konuşurken en büyük tedirginlikleri puanlarının boşa gidecek olması. 'Eğer yeni bir atama olmazsa, bizler iyi puan aldık, bu puanlar boşa gidecek' diye kendilerini o kadar hırpalıyorlardı ki... Biz şöyle bir düzenleme yaptık, almış oldukları puanları 4 sene boyunca geçerli olmasını sağladık. 4 sene geçerliyken yeni sınava da girebilecek kardeşlerimiz. Atamaları yapılırken, biz Devlet Personel Başkanlığı olarak bakacağız, en yüksek puanları üzerinden onların atamalarını gerçekleştireceğiz."

Bakan Sarıeroğlu, 2018 Mart'ta 2 bin 500 kişilik yeni bir atama yapacaklarını, 500 öğretmenin atamasının da ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacağını hatırlattı.

- "Birinci gündem maddesi istihdam"

Kendisine "Lisanstan şu kadar, önlisanstan bu kadar, kurayla bu kadar atayın" gibi taleplerin geldiğini belirten Sarıeroğlu, "Bu talepleri, tedirginlikleri anlıyorum. Kardeşlerimizin içi rahat olsun. Şu anda biz bunun sayılarını belirleyemiyoruz. Çünkü bu işlemi yapmadan belli bir süre önce, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan yazıyla, açıklarıyla ilgili talepte bulunuyoruz. O açıklarda istenen niteliklere göre o sayıları belirliyoruz. Ama bunda da adalet temelli olarak davranıyoruz. Bu anlamda kardeşlerimiz üzülmesinler. Nasıl onları düşünerek bu ek atama durumunu ortaya çıkardık, bu mezuniyetle ilgili sınıflandırmaları yaparken de aynı hassasiyeti koruyacağımıza söz veriyorum." diye konuştu.

Sarıeroğlu, engellileri mutlu etmek, geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2002'de göreve geldiğimizde kamu kurum ve kuruluşlarında sadece 5 bin engelli kardeşimiz çalışıyordu. Şu anda 52 bin engelli kardeşimiz çalışır halde. EKPSS şu an dünyanın örnek aldığı bir sınav sistemi. 29 çeşit sınav yapıyoruz. Kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını giderecek şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Bizden talep ediyor ülkeler bu sistemi nasıl kurdunuz diye. Bizler, başka ülkelere de kurduğumuz sistemi şu anda anlatıyoruz. Çalışma en önemli konu. Bugüne kadar hayal olan çalışmaları gerçekleştirdik ama kardeşlerimizin iş hayatına girişleriyle ilgili imkanları inşallah daha da geliştirmek için çaba içerisindeyiz."

Bakanlığa geldikten sonra altı aylık bir eylem planı hazırladıklarını, bunun birinci gündem maddesinin istihdam olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "İstihdamla ilgili hedeflerimizi yazarken üç unsuru öne çıkardık; bir kadın istihdamını, iki genç istihdamını artıracağız dedik. Üçüncü olarak da engelli kardeşlerimizin istihdamını artırıcı önlemler almayı yazarak, ben Çalışma Bakanlığı olarak kendimi bağlamış durumdayım. İnşallah hep birlikte bu çalışmaları yapıp, kardeşlerimizin ekonomik hayata katılımlarıyla ilgili daha iyi bir aşamaya geleceğiz." dedi.

- "Yerel yönetimler önemli"

Bakan Sarıeroğlu, mesleki eğitim kurslarının önemine işaret ederek, engelli vatandaşların bu kurslara katılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu kurslarla, girişimcilik faaliyetlerini destelediklerini belirten Sarıeroğlu, iki engelli vatandaşın İŞKUR'un verdiği hibe desteğiyle kendi işini kurduğunu anlattı. Sarıeroğlu, "Buradan ilan ediyorum, 11 Aralık son günümüz. 11 Aralık'a kadar İŞKUR'dan kendi işini kurmak için hibe desteği almak isteyen kardeşlerimiz, lütfen başvurularını yapsınlar. Geri ödeme yok. 30 bin liraydı, göreve geldik 50 bine çıkardık ki çok rahat şekilde kurulsun, bir daha kafa yoracak konu kalmasın, işe hemen başlasın kardeşlerimiz diye. Şu anda başvurularımız açık durumda." diye konuştu.

Hayatı kolaylaştıracak her türlü çalışmanın içerisinde yola devam edeceklerinin anlatan Sarıeroğlu, bakım hizmetleri, engelli maaşları, taşımalı eğitim, özel eğitim merkezleriyle ilgili çalışmaların olduğunu söyledi.

İstişare ve diyaloğa önem verdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, yerel yönetimlerin yapacağı çalışmaların, spor konusunun önemli olduğunu ifade etti.

- "Ayrımsız hizmet etmeye devam"

Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra yerel yönetimlerin de daha fazla inisiyatif alması gerektiğini dile getiren Sarıeroğlu, Futbol Ampute Milli Takımı'nın aldığı başarıyı anımsattı.

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'ye yönelik bütün tehditlerin, algı operasyonlarının, kötü planların karşısında olmaya devam edeceklerini, AK Parti'nin 15 yıldır herkese, ayrımsız, ötekileştirmeden hizmet verdiğini söyledi. Sarıeroğlu, vatandaşların huzurla, refah içinde yaşamasını istediklerini, bunu gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından engelli ailelerinin sorunlarını dinleyip, fotoğraf çektiren Sarıeroğlu'na çiçek takdim edildi.