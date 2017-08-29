ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Büyük Taarruz, aziz milletimizin bağımsızlığı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en somut göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 26 Ağustos 1922'de başlayan, 30 Ağustos'ta taçlanan istiklal ve istikbal mücadelesinin, Türkiye'nin yeşermesinde atılan tohum olduğunu belirtti.

Sultan Alparslan'ın 946 yıl önce Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığını, Anadolu topraklarını vatan kıldığını hatırlatan Çalık, 30 Ağustos'ta milletin, dünya siyasetine yön verdiğini, insanlık tarihinin yeniden şekillenmesine vesile olduğunu ifade etti.

"Nasıl millet olunur, vatan ve sancak için göğüsler nasıl siper edilir?" sorularına en güzel cevabın 30 Ağustos'ta verildiğini dile getiren Çalık, "Büyük Taarruz, aziz milletimizin bağımsızlığı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en somut göstergesidir. Bu zaferle ortaya çıkan sonuç Anadolu topraklarının ilelebet milletimizde kalacağının nihai ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milletimiz, tarihe not düşmekten asla geri kalmayacak"

Türk milletinin, varoluş mücadelesinde ortaya koyduğu tavrın, dünyada eşine rastlanan bir durum olmadığını vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Anadolu'yu vatan kılmak uğruna şimdiye kadar verilen bedeller, mazimizden aldığımız güç, milletimizin azim ve inancı, Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. 2023 hedefimize liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile emin adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda da 'Asım'ın nesli'nin göstereceği mücadeleye inancım sonsuzdur. Tarihin birçok kez akışını değiştiren milletimiz, 1071'de, 1453'te, 18 Mart'ta, 30 Ağustos'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi yine tarihe not düşmekten asla geri kalmayacaktır."