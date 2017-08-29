Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener hora feneri ekonomi
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

30 Ağustos Zafer Bayramı

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: - "Büyük Taarruz, aziz milletimizin bağımsızlığı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en somut göstergesidir" - "Anadolu'yu vatan kılmak uğruna şimdiye kadar verilen bedeller, mazimizden aldığımız güç, milletimizin azim ve inancı, Cumhuriyetimiz'in ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir"

30 Ağustos Zafer Bayramı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Büyük Taarruz, aziz milletimizin bağımsızlığı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en somut göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 26 Ağustos 1922'de başlayan, 30 Ağustos'ta taçlanan istiklal ve istikbal mücadelesinin, Türkiye'nin yeşermesinde atılan tohum olduğunu belirtti.

Sultan Alparslan'ın 946 yıl önce Anadolu'nun kapılarını Türklere açtığını, Anadolu topraklarını vatan kıldığını hatırlatan Çalık, 30 Ağustos'ta milletin, dünya siyasetine yön verdiğini, insanlık tarihinin yeniden şekillenmesine vesile olduğunu ifade etti.

"Nasıl millet olunur, vatan ve sancak için göğüsler nasıl siper edilir?" sorularına en güzel cevabın 30 Ağustos'ta verildiğini dile getiren Çalık, "Büyük Taarruz, aziz milletimizin bağımsızlığı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en somut göstergesidir. Bu zaferle ortaya çıkan sonuç Anadolu topraklarının ilelebet milletimizde kalacağının nihai ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milletimiz, tarihe not düşmekten asla geri kalmayacak"

Türk milletinin, varoluş mücadelesinde ortaya koyduğu tavrın, dünyada eşine rastlanan bir durum olmadığını vurgulayan Çalık, şunları kaydetti:

"Anadolu'yu vatan kılmak uğruna şimdiye kadar verilen bedeller, mazimizden aldığımız güç, milletimizin azim ve inancı, Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesidir. 2023 hedefimize liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile emin adımlarla ilerlediğimiz şu günlerde, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda da 'Asım'ın nesli'nin göstereceği mücadeleye inancım sonsuzdur. Tarihin birçok kez akışını değiştiren milletimiz, 1071'de, 1453'te, 18 Mart'ta, 30 Ağustos'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi yine tarihe not düşmekten asla geri kalmayacaktır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri GünüAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur ÇalıkRecep Tayyip ErdoğanTarihe not Düşmek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5