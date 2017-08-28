Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam 844 yıl 5 ilçe yök
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

- DSP Genel Başkanı Aksakal: - "Yedi düvelin bir olup yok etmeye çalıştığı bu millet, vatan sevgisi ve göğsündeki iman gücüyle varlığını, 95 yıl önceki ruh ve heyecanla aynı kararlılıkla sürdürmektedir"

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yedi düvelin bir olup yok etmeye çalıştığı bu millet, vatan sevgisi ve göğsündeki iman gücüyle varlığını, 95 yıl önceki ruh ve heyecanla aynı kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünya medeniyetler tarihinin en önemli devletlerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, uzunca zamandır yaşadığı emperyalist saldırıların sağanağında yaşamsal yara almamak için büyük mücadele içinde olduğunu belirten Aksakal, "Yedi düvelin bir olup yok etmeye çalıştığı bu millet, vatan sevgisi ve göğsündeki iman gücüyle varlığını, 95 yıl önceki ruh ve heyecanla aynı kararlılıkla sürdürmektedir. Biliyor ve inanıyoruz ki kabus dolu bu günler en kısa zamanda sona erecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, 30 Ağustos Zaferi'nin 95. yıl dönümünün kutlandığı günün ardından, mübarek Kurban Bayramı'nın idrak edileceğini anımsatarak, milli ve manevi duyguların en üst seviyede yaşanacağı bu bayramların kutlu olmasını diledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos ZaferiDSP Genel Başkanı Önder AksakalMesaj
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5