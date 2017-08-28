30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yedi düvelin bir olup yok etmeye çalıştığı bu millet, vatan sevgisi ve göğsündeki iman gücüyle varlığını, 95 yıl önceki ruh ve heyecanla aynı kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Aksakal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünya medeniyetler tarihinin en önemli devletlerinden biri olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, uzunca zamandır yaşadığı emperyalist saldırıların sağanağında yaşamsal yara almamak için büyük mücadele içinde olduğunu belirten Aksakal, "Yedi düvelin bir olup yok etmeye çalıştığı bu millet, vatan sevgisi ve göğsündeki iman gücüyle varlığını, 95 yıl önceki ruh ve heyecanla aynı kararlılıkla sürdürmektedir. Biliyor ve inanıyoruz ki kabus dolu bu günler en kısa zamanda sona erecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, 30 Ağustos Zaferi'nin 95. yıl dönümünün kutlandığı günün ardından, mübarek Kurban Bayramı'nın idrak edileceğini anımsatarak, milli ve manevi duyguların en üst seviyede yaşanacağı bu bayramların kutlu olmasını diledi.