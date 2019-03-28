"40 yıllık tapu sorununu, İmamoğlu ile çözeceğiz"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Demokrat Partililerin düzenlemiş olduğu, Demokrat Parti’de görev yapan başkan, yönetici ve teşkilat mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.



“Yaklaşık 250 bin kişiyi ilgilendiren ve 40 yıldır çözülemeyen tapu sorunu İBB engeline takıldı” diyen Şükrü Genç, Sarıyer Belediyesi tarafından 10 mahalle için hazırlanan ve vatandaşların tapu tahsis belgelerinin tapuya dönüştürülmesini sağlayacak ıslah imar planlarını onaylamadığını da ifade etti.



Bu mahallelerde 70 yıldan daha uzun süredir yaşayan vatandaşların tapu ve mülkiyet sorunlarının 40 yıldır çözülemediğini belirten Şükrü Genç, “İstanbul'un en eski gecekondu bölgesi burası. Bu bölgede yaklaşık 200-250 bin kişi yaşıyor. Şu an rant değeri çok yükselmiş durumda. 80 yıl önce kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde şimdi rant oluştuysa orada yaşayan vatandaş da payını almalı” dedi.



“Burada yaşayan vatandaşlara devlet tarafından zamanında tapu tahsis belgeleri satıldı, bu belgelerin tapuya dönüştürülebilmesi için de ıslah planının şart koşuldu” diyen Genç, “Yıllardır üzerinde çalıştık bu ıslah planlarını hazırlayıp İTB’ye gönderdik ancak şimdi reddedildi” diye konuştu.



Planların ‘Boğazda imar ıslah planı yapmak hukuka aykırıdır’ görüşü nedeniyle reddedildiğini vurgulayan Şükrü Genç, “Bunlar doğru değil. Anayasa Mahkemesi'nin ‘Boğazda imar ıslah planı uygulanamaz' dediği alanlar sahil şeridi ve ön görünüm bölgesidir. Islah imar planı tekliflerimiz yapı yasağı olan kıyı ve ön görünüm bölgesinde yer almadığı için hukuka aykırılık taşımıyor. Yasalar halkın yararına uygulanmalı” dedi.



Devletin verdiği tapu tahsis belgelerini tanımamasının hukuk devleti ciddiyeti ile bağdaşmadığını söyleyen Şükrü Genç, “Gelin Ekrem İmamoğlu’na oy verin, bize güvenin sorunlarınızın tümünü çözeceğiz. Sorunları birlikte tespit edip, çözümü de birlikte üreteceğiz” şeklinde konuştu.