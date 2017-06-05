45 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş ile TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 29 milletvekiline ait 45 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Buldan'ın yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, HDP Van Milletvekili Adem Geveri, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik."

Gelen dokunulmazlık dosyalarına göre, en fazla fezlekesi bulunan milletvekili, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın 6, HDP'li Yiğitalp'in 4, HDP'li Baydemir'in 3, HDP'li Gonca'nın 2, HDP'li Geveri'nin 3, HDP'li Çelik'in 2, HDP'li Toğrul'un 2, HDP'li Başaran'ın 2 fezlekesi bulunuyor.

Son gelen 45 fezlekeyle beraber Meclise gelen dosya sayısı 168'e ulaştı.