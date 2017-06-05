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5 Haziran Dünya Çevre Günü

- AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Bizler emanet aldığımız, yaşam süremiz boyunca içinde var olacağımız dönemin kıymetini bilmeliyiz. Günün birinde çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağımızın ve onların bunu kullanacak olmasının değerini bilmeliyiz"

5 Haziran Dünya Çevre Günü

ANKARA (AA) - AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bizler emanet aldığımız, yaşam süremiz boyunca içinde var olacağımız dönemin kıymetini bilmeliyiz. Günün birinde çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağımızın ve onların bunu kullanacak olmasının değerini bilmeliyiz." dedi.

Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfının (TÜKÇEV) "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla bir otelde düzenlediği "Doğadan İlham Al" tasarım yarışmasının tanıtım toplantısında, insanların ortak değeri kabul edilen çevreye herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Allah'ın yaratmış olduğu her nimet ve yaratığın insanlık için çok önemli olduğuna dikkati çeken Karaaslan, bunlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Karaaslan, "Bizler emanet aldığımız, yaşam süremiz boyunca içinde var olacağımız dönemin kıymetini bilmeliyiz. Günün birinde çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağımızın ve onların bunu kullanacak olmasının değerini bilmeliyiz." ifadesini kullandı.

İnsanların ortak değer olarak kabul edilen çevrede birlikte yaşadığına işaret eden Karaaslan, "Bugün biz kimi zaman ağaç kesmek, dikmek üzere hapsettiğimiz, bazen ideolojik birtakım çerçevelere maalesef hapsetmek, maruz bırakmak durumunda olduğumuz çevre konusunu derin açalım istiyoruz. Çünkü bu çok geniş bir kavram." diye konuştu.

Yarışmanın koordinatörü Murat Öztürk ise yarışma sloganının "Harika Fikirler Her Yerde" olduğunu belirterek, Türkiye'deki tüm insanların bir sorunla karşılaştığı zaman zihinlerinde "Doğa bunu nasıl çözer?" sorusunun mutlaka yer alması gerektiğini kaydetti.


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"Doğadan İlham Al"AK Parti Çevre Şehir Ve Kültür’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem KaraaslanTÜKÇEV
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