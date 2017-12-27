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696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle getirilen düzenleme

CHP İzmir Milletvekili Balbay: - "Aklı başında herkes, akil adamlığını yapanlar dahi bu maddenin açıklamaya muhtaç olduğunu söylüyorlar. Bu madde en çok AKP'ye zarar verecek bir maddedir"

696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle getirilen düzenleme

TBMM (AA) - CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen düzenlemeye ilişkin, "Aklı başında herkes, akil adamlığını yapanlar dahi bu maddenin açıklamaya muhtaç olduğunu söylüyorlar. Bu madde en çok AKP'ye zarar verecek bir maddedir." dedi.

Balbay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü hal kapsamında yayımlanan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edildiğini anımsattı.

Taşeron düzenlenmesinden 1 milyon kişinin yararlandığı yönünde açıklama yapıldığını aktaran Balbay, kendilerinin topladığı rakamın 400 bini bulmadığını bildirdi. Balbay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi kurumda kaç kişi yararlandırıldığını açıklamasını istedi.

696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle getirilen düzenlemeyi ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisine okuttuğunu, ne anladığını sorduğunu belirten Balbay, öğrenciden "dün, bugün, yarın" yanıtını aldığını söyledi.

Balbay, "Aklı başında herkes, akil adamlığını yapanlar dahi bu maddenin açıklamaya muhtaç olduğunu söylüyorlar. Bu madde en çok AKP'ye zarar verecek bir maddedir. " ifadesini kullandı.

Durumdan vazife çıkaranların olabileceğini belirten Balbay, maddenin her yere gideceğini savundu. Balbay, "Ayarını bozduğun kantar bir gün seni de tartar." dedi.

Tek tip kıyafet düzenlemesini de eleştiren Balbay, "Tek tip elbise giydirmek daha mahkemeye çıkarmadan hüküm giydirmektir. Buna kimsenin hakkı yoktur. Hükümeti her şeye rağmen bundan vazgeçmeye çağırıyoruz. " görüşüne yer verdi.

Balbay, eğitimde son dönemde gündeme gelen taciz ve şiddet haberlerinin münferit görülemeyeceğine dikkati çekerek, "Bu 'Süleymancılar yurdunda meydana gelen olay' diye konuşuluyor. Biz FETÖ ile mücadele ederken korkarım ki STÖ'nün de hazırlıkları yapılıyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP İzmir Milletvekili Mustafa BalbayKHK
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