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7 bin ton sebze meyve çöpe gidecek!

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Suudi Arabistan’ın Türk mallarını boykotu nedeniyle hukuksuz, gerekçesiz bir şekilde 22 gündür Cidde Limanı’nda bekletilen 7 bin ton sebze-meyvenin çürümeye yüz tuttuğunu ve çöpe gideceğini söyledi.

7 bin ton sebze meyve çöpe gidecek!
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Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması sitemiyle soru önergesi veren CHP’li Güzelmansur “Türkiye’den Suudi Arabistan’a yaş meyve-sebze taşıyan 250 TIR, 22 gündür Cidde Limanı’nda bekletilmektedir. Türkiye’den çıkışları, yol süreleri ile birlikte 30 gündür bu TIR’ların içerisinde bulunan 7 bin ton kayısı, nektarin, domates, şeftali üzüm gibi yaş sebze-meyveler çürüme ve dökülme aşamasına gelmiştir. Tüm işlemleri tamamlanmış, analizleri yapılmış, sonuçları temiz çıkmış bu malların bekletilme gerekçesi ise Suudi Arabistan yetkililerinin Türk mallarının ülkeye alınmaması konusundaki emirleridir” dedi.

Boykotun çapını sürekli genişletiyorlar

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye boykot uygulamasının yaş-meyve ihracatçılarıyla sınırlı olmadığını söyleyen Güzelmansur “Şu anda 250 yaş meyve-sebze TIR’ı dışında içinde mobilya, kauçuk, yağ gibi malların olduğu 120 TIR da yine Cidde Limanı’nda bekletiliyor. Bunun dışında Suudi Arabistan’dan iş alan müteahhitlerimize ödemeleri yapılmıyor, işçilerimizin ücretleri ödenmiyor, Suudilere tatil için Türkiye’ye gelmemeleri konusunda çağrılar yapılıyor. Diplomatlarımıza randevu verilmiyor. Bu durum karşısında ihracatçılarımız, müteahhitlerimiz, nakliyecilerimiz, TIR şoförlerimiz, turizmcilerimiz, Suudi Arabistan’da çalışan 120 bin işçimiz de maddi-manevi kayba uğruyor. 

CHP’li Güzelmansur önergesinde tüm bu gelişmeler karşısında Türkiye’nin girişimlerinin ve tavrının ne olduğuna ve bu kesimlerin zararlarının telafi edilip edilmeyeceğine yönelik sorulara yer verdi.
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