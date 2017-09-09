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736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, değerlerimizin, hasletlerimizin ve aziz milletimizi bir arada tutan zenginliklerimizin hatırlanmasına vesile olan çok önemli bir buluşmadır" - "Söğüt'te temelleri atılan yönetim anlayışı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğinden ödün vermeden hayata geçirdiği adalet, özgürlük ve bağımsızlık ilkeleri, günümüzde Cumhuriyetimizi daha parlak bir geleceğe taşımakla mükellef olan bizlere de ışık tutmaktadır"

736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, değerlerimizin, hasletlerimizin ve aziz milletimizi bir arada tutan zenginliklerimizin hatırlanmasına vesile olan çok önemli bir buluşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, bilgeliği, münevverliği ve adaletli yönetim anlayışıyla şöhret bulan Ertuğrul Gazi'nin, başta oğlu Osman Gazi olmak üzere, kendisinden sonraki devlet ricaline yol gösteren öğütleriyle tarihe yön vermiş önemli şahsiyetlerden olduğunu belirtti.

Küçük bir beylikten, Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve barışı egemen kılan, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm farklılıklara kucak açan muhteşem bir devletin ortaya çıkışına uzanan süreçte, Ertuğrul Gazi'nin büyük payı bulunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Söğüt'te temelleri atılan yönetim anlayışı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğinden ödün vermeden hayata geçirdiği adalet, özgürlük ve bağımsızlık ilkeleri, günümüzde Cumhuriyetimizi daha parlak bir geleceğe taşımakla mükellef olan bizlere de ışık tutmaktadır. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, değerlerimizin, hasletlerimizin ve aziz milletimizi bir arada tutan zenginliklerimizin hatırlanmasına vesile olan çok önemli bir buluşmadır. Bu düşüncelerle, Ertuğrul Gazi'nin manevi şahsında, birlik ve beraberliğimiz için mücadele vermiş tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Cumhurbaşkanı ErdoğanErtuğrul Gazi'yi Anma Ve Yörük ŞenlikleriMesaj
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