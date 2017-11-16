ANKARA (AA) - 8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nin açılışını gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, servis araçları güvenliği sistemine sahip aracı inceledi.

Başbakan Yıldırım, ATO Congresium'daki hitabının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile fuaye alanındaki 8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nin açılışını yaptı.

Beraberindeki bakanlar ile sergiyi gezen Yıldırım, eski model toros marka aracı bir süre inceledi.

Ardından bir firma tarafından örnek olarak hazırlanan, koltuklardaki sensör ve kamera yardımıyla kontrol edilebilen servis araçları güvenliği sistemine sahip servis aracını inceleyen Yıldırım, yetkililerden araca ilişkin bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım, sergide yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü maketini de inceledi.

Yıldırım, sergiden ayrılırken kendisini bekleyen çocuklarla ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.