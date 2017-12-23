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'80 milyon vatandaşı bir ve bütün görerek iktidara doğru yürüyeceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, "Türkiye sevdamızı önümüze koyarak, 80 milyon vatandaşı ayrım yapmadan bir ve bütün görerek iktidara doğru yürüyeceğiz." dedi.

'80 milyon vatandaşı bir ve bütün görerek iktidara doğru yürüyeceğiz'

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 80 milyon vatandaşı ayrım yapmadan bir ve bütün görerek iktidara yürüyeceklerini belirterek, "İnananlar, kararlı duruş sergileyenler, bir büyük dayanışmayı sergileyerek mutlaka başarırlar." dedi.

Bingöl, partisinin Sivas Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen il kongresinde, Türkiye'nin çok ağır sorunlarla baş başa olduğunu, toplumun her kesiminin ciddi zorlukları bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin yalnızlaşan, çağdaş dünyadan kopan, iktidar eliyle itibarsızlaşan bir konuma geldiğini ifade etti.

Enflasyonun gerçek rakamları yansıtmadığını ve vatandaşların kredi kartlarına yüklenmeye başladığını anlatan Bingöl, Türkiye'de 131 milyon banka kartı, 62 milyon kredi kartı bulunduğunu vurguladı.

Bu kadar kredi kartı varsa, vatandaşın da parası varsa, günü geldiğinde faize sokmadan kredi kartını ödemesi gerektiğine işaret eden Bingöl, şunları söyledi:

"Öyle değil, 61 milyon kredi kartına karşılık 31 milyon kişinin kredi kartı borcu var. Demek ki mesele nakit para taşımamak değilmiş, mesele vatandaşın parası yokmuş da onun için kredi kartını yatıramıyormuş. Bu sadece kredi kartı borcu, tüketici kredilerinin borcu hariç. Otomobil almışlar eyvallah ama acaba o otomobilin taksitlerini ödeyebiliyorlar mı? Ellerindeki, avuçlarındakini harcayarak konut almışlar, onu ödeyebiliyorlar mı? Bir süre sonra bankalar o krediyi kullananların yakasına yapışıyor. Niye baskı var, şiddet var. Bütün bunları sonlandırmak zorundayız. Hiç kimse karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın çünkü bu ülkenin 94 yıllık bir ulu çınarı var. 94 yıldır her türlü baskıya direnen CHP var."

"Hem yerelde hem genelde iktidar olacağız"

Bingöl, sorunların çözümü için CHP'nin tek başına iktidar olması gerektiğini, çözümün tek adresinin de CHP olduğunu savundu.

CHP'nin, hükümetin bütün yanlışlarını iyi niyetle tespit edip, gerçek çözüm önerileri sunduğunu kaydeden Bingöl, "Uyardık, bizi dinlemediler, hep haklı çıktık. Onun için haklı olanlar er ya da geç kazanırlar. İnananlar, kararlı duruş sergileyenler, bir büyük dayanışmayı sergileyerek mutlaka başarırlar. İşte biz bütün vatandaşlarımızla birlikte geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar, AK Parti'li, MHP'li kardeşlerimizle diğer bütün siyasi partilere oy veren kardeşlerimizle Türkiye sevdamızı önümüze koyarak, 80 milyon vatandaşı ayrım yapmadan bir ve bütün görerek iktidara doğru yürüyeceğiz. Hem yerelde hem genelde iktidar olacağız ve Türkiye'yi yeniden bir huzur ülkesi haline getireceğiz. Kardeşliği ve birliği tesis edeceğiz." diye konuştu.

Muhabirler: Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya

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CHPIktidarPolitikaTekin Bingöl
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