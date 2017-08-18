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86. İzmir Enternasyonal Fuarı

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak, İEF Rusya Federasyonu standını açtı - Bakan Çavuşoğlu: - "Rusya'nın bu sene ortak katılımcı olması Türk-Rus ilişkilerinin geldiği seviyenin bir göstergesidir" - Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak: - "Fuara katılmamız 2 ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştiğini ve aramızdaki güvenin daha da artmasının bir göstergesidir"

86. İzmir Enternasyonal Fuarı

İZMİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) partner ülkesi Rusya Federasyonu'nun standını açtı.

Çavuşoğlu, standın açılışında yaptığı konuşmada, Rusya Federasyonu'nun 86. İEF'ye katılımcı olmasını kararının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini söyledi.

Dostluk ve ilişkilerin tüm alanlarda daha güçlü şekilde devam etme arzusunun 2 tarafta da bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Rusya'nın bu sene ortak katılımcı olması Türk-Rus ilişkilerinin geldiği seviyenin bir göstergesidir. Bu vesileyle Rusya Federasyonu Enerji Bakanı dostum Novak ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'u görmekten ayrıca mutluluk duydum. En iyi dileklerimle Türkiye-Rusya dostluğunun daha da güçlenmesi dileğiyle dost ülke Rusya'nın standını açmaktan mutluluk duyduğumu belirtiyorum."

Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Novak ise standı ziyaretlerinden dolayı protokol üyelerine teşekkür etti.

İEF'nin dünya çapında büyük bir etkinlik olduğunu belirten Novak, Rusya Federasyonu olarak İEF'de bulanmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'ye, Rusya Federasyonu'nu partner ülke olarak davet ettikleri için teşekkür eden Novak, "Fuara katılmamız 2 ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştiğini ve aramızdaki güvenin daha da artmasının bir göstergesidir." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri Rusya Federasyonu standında incelemelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, stanttaki görevlilerden bilgi aldı. Tataristan Cumhuriyeti standını da ziyaret eden heyet, son olarak KKTC standını inceledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluİEFİzmir Enternasyonal FuarıRusya FederasyonuRusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak
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