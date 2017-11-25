ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde terör örgütü YPG'ye silah verilmeyeceğini ilettiğini belirterek, "Elbette bunu uygulamada da görmek isteriz, çünkü ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle işinin olmaması lazım." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Kemer İlçe 6. Olağan Kongresinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dünkü telefon görüşmesinin sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı bir çözüm için çok önemli bir rol üstlendiğini, bu çerçevede birçok ülkeyle görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Son bir yıldır önce Rusya ile daha sonra İran'ın da dahil edilmesiyle oluşturulan üçlü bir mekanizma çerçevesinde önemli adımlar atıldığını, böylece sahadaki çatışmaların çok büyük oranda durduğunu aktaran Çavuşoğlu, fakat siyasi çözüm olmadan bunun sürdürülemeyeceğinin bilindiğini dile getirdi.

Siyasi çözüm için Türkiye'nin üçlü mekanizmanın yanında ikili görüşmelerinin de bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Suriye için bugün öyle veya böyle önemli aktör olan ülkelerin liderleriyle de dışişleri bakanlarıyla da temas halindeyiz. Bu süreç hakkında bilgi veriyoruz. Bizim derdimiz birilerini dışlamak değil, herkesin desteğini almak, sürecin meşruiyetini de tesis etmek. O sebeple Sayın Cumhurbaşkanımız birçok liderle telefon görüşmesi yapacak. Biz de dışişleri bakanlarıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Onların da fikirlerini alıyoruz. AB'ye de aynı şekilde onların talebi üzerine bilgi veriyoruz. Hiç kimseyi sistemin dışında tutmuyoruz. Ama burada bölgenin en güçlü ülkesi olarak ve her iki ülkeyle, Irak ve Suriye'yi kastediyorum, bin 200 kilometrelik sınırı olan Türkiye en önemli aktördür, en yapıcı rol üstlenmiştir. Bizim tek gayemiz, kan dursun, siyasi çözüm olsun, her iki ülkenin de sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü tekrar tesis edilsin. Teröristler bu ülkede barınmasın. Çünkü bizim için de tehdit bu, bunun için bütün çabamız."

- Trump'un YPG'ye silah vermeyeceğin açıklaması

Trump'un YPG'ye silah verilmeyeceği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, müttefik bir ülkeden beklentilerinin son derece net olduğunu ve ABD Başkanı Trump'un sözünü tutmasını beklediklerini bildirdi.

Zaten koskoca bir ülkenin bir terör örgütüyle iş birliği yapmasının anlaşılabilir bir durum olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bir terör örgütüyle mücadele edilecekse Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi biz kendimiz de yaparız, hem de çok etkili bir şekilde yaparız. Şu soruyu da son zamanlarda soruyoruz. Neden bizim Fırat Kalkanı'yla DEAŞ'tan temizlediğimiz bölgelere Türkiye'den 100 bin insan gidiyor, Suriye'nin değişik yerlerinden de 150 bin insan geliyor da YPG'nin kontrol ettiği bölgeye Türkiye'deki 300 bin Kürt'ten bir tane gidemiyor. Çünkü terör örgütünün yönettiği bir yere insanlar nasıl güvenip de gidecek. O Kürt kardeşlerimin elinden evleri, tapuları her şeyleri alınmış." diye konuştu.

Sınırdan geçen YPG'li sayısının ortada olduğunu, bunlara verilen silahların PKK'nın eline geçtiğinin de belgelerle ortada olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bunu Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Trump'a net bir şekilde iletti, beklentimizi söyledi. Sayın Trump da 'Net bir şekilde söylüyorum, ben talimat da verdim, bundan sonra silah verilmeyecek' dedi. Tekrar konuşmanın ileriki aşamasında yine Sayın Trump bunu bir kere daha söyledi, 'Ulusal Güvenlik Danışmanıma da talimat veriyorum, zaten bu konuşmamızın tutanağını onlar da okuyacaktır, dolayısıyla hiçbir silahın verilmesini istemiyorum, esasen bu saçmalığın çok daha önceden bitmesi gerekiyordu' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza silah verilmeyeceğini söylemiştir. Elbette bunu uygulamada da görmek isteriz, çünkü ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle işinin olmaması lazım."

ABD'nin de Türkiye'nin de terörden çok çektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, terör örgütleriyle iş birliği yerine müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.



- Batum'daki yangın

Gürcistan'ın Batum kentinde meydana gelen yangının sorulması üzerine Çavuşoğlu, olayı dünden beri takip ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Batum Konsolosluğu ve Tiflis Büyükelçiliğinden hayatını kaybedenler arasında Türk bulunmadığı, 5 Türk vatandaşının yaralandığını ve şu anda durumlarının iyi olduğu bilgisini aldıklarını bildirdi. Çavuşoğlu, "Şu ana kadar gelen bilgiler doğrultusunda ölenler arasında Türk yok ama tam neticeyi beklememiz lazım, incelemeler devam ediyor." açıklamasında bulundu.