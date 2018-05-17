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ABD Hizbullah yaptırımlarını genişletti

- Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisince, 2 kişi ve 5 kuruluş daha yaptırım listesine eklendi

ABD Hizbullah yaptırımlarını genişletti
NEW YORK (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah üzerindeki yaptırımları genişleterek 2 kişi ve 5 kuruluşu daha yaptırım listesine aldı.
Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişi ve 5 kuruluşun daha Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiği belirtildi.
Açıklamada, Muhammed İbrahim Bazzi ve Abdallah Safi-Al-Din adlı kişilerin ve 5 kuruluşun "Özel Tanımlı Küresel Terörist Listesi"ne alındığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, söz konusu 2 kişinin ve Bazzi ile bağlantısı olduğu öne sürülen 5 kuruluşun, Hizbullah Finansal Yaptırımları Düzenlemesinin İkincil Yaptırım Listesi'ne eklendiği kaydedildi.
ABD Hazine Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik yaptırımları genişlettiğini, aralarında Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım'ın da bulunduğu 4 Hizbullah yetkilisini ise ilk defa yaptırım listesine alındığını bildirmişti.
Hazine Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada ise 3'ü İran doğumlu 6 kişiyi ve İran'da kayıtlı bulunan 3 kuruluşu yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.
Söz konusu 6 kişi ile bir kuruluşun İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili olduğu belirtilmişti.
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ABD Hazine BakanlığıHizbullahYabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC)
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