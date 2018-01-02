ABD'deki Hakan Atilla davası

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Rıza Sarraf'ın ABD'deki durumuna ilişkin, "Bunu alacaklar tanık koruma programı içine. 10 yıl ABD dışına çıkamayacak, yeni bir kimlik verecekler. 5 yıl gibi bir süre yatması konusunda bir anlaşma yapılacak." dedi.

ABD'de Hakan Atilla davası sürecini izleyen Aksünger, partisinin İzmir İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin 1975 yılında atılan imza doğrultusunda Amerikan bankacılık kurallarına uyulmasını istediğini söyledi.

Aksünger, kurallara uyulmadığında ceza kesildiğini belirterek, "Siz eğer bu sistemden çıkarsanız buradan Rize'ye 1 dolar gönderemezsiniz, ihracat yapamazsınız doğru dürüst. Ya kendi sisteminizi kuracaksınız ya da sistemde ayakta kalmak için onun kurallarını çiğnediğiniz için parayı ödeyeceksiniz. Ne kadar bir para ödenecek ? 10 milyar dolar üzerinde olduğu söyleniyor. Kim ödeyecek bu parayı ? Sarraf'ın mal varlığına el koydunuz. O rüşvet verdiği bakanların da mal varlıklarının hepsine el koyun. Niye bu memleketin milleti ödesin bu parayı?" ifadelerini kullandı.

Sarraf'la ilgili süreç hakkında da değerlendirmede bulunan Aksünger, Sarraf'ın tanık koruma programına alınacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu alacaklar tanık koruma programı içine. 10 yıl ABD dışına çıkamayacak, yeni bir kimlik verecekler. 5 yıl gibi bir süre yatması konusunda bir anlaşma yapılacak. Ben yatıp yatmayacağını bilmiyorum. Çünkü herkes şunu söylüyor orada, bunu ortadan kaybedecekler. Yatar mı yatmaz mı, kimse bilmeyecek. O saatten sonra 'Sarraf' diye bir adam kalmayacak yani."

- "ByLock listeleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 11 bin 480 cep telefonunun, FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında "ByLock"a yönlendirildiği açıklamasına değinen Aksünger, herhangi bir telefona uzaktan ByLock indirilebilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Uzaktan indirmenin mümkün olmasının, "11 bin 480 kişi için de böyle yapılmış" iddiasını desteklemeyeceğini savunan Aksünger, "Böyle bir durum ancak hepsinin şifrelerinin biliniyor olması ya da mail şifrelerinin çalınmış olmasıyla mümkün. Uzaktan indirme ancak böyle mümkün olur. Bu kadar büyük bir operasyon da yapılamaz." ifadelerini kullandı.

- İl başkanlığı tartışması

Aksünger gazetecilerin, pazar günü yapılacak CHP İzmir İl Kongresi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bir çalışma başlattığını ve Deniz Yücel isminin ortaya konduğunu hatırlatması üzerine şunları söyledi:

"Yerelde arkadaşlarımın tartışmalarını görüyorum. KHK'ların çıktığı gün bu tartışmanın olması parti açısından üzüntü verici. Hiç kimsenin böyle bir lüksü olamaz. Türkiye bu kadar sıkıntı içerisindeyken, KHK'ların çıktığı günün ertesi günü toplantılar yapmayı doğru bulmuyorum, kim olursa olsun. Kimsenin böyle bir misyonu, görevi yok. Genel merkez tarafından da hiç kimse görevlendirilmemiştir. Memlekette iç savaşa dönük yasaların çıktığı bir günde kendi iç savaşını yapanların parti içerisinde olmasına da izin vermeyeceğiz. "

