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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

- AK Parti Grup Başkanvekili Turan: - "ABD yönetimi bugün, uluslararası hukuku çiğneyerek İsrail'in fiili işgaline hukuki bir kılıf kazandırmaya çalışıyor"

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planı

TBMM (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'nin Kudüs'ü İsraili'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin, ABD yönetiminin, uluslararası hukuku çiğneyerek İsrail'in fiili işgaline hukuki bir kılıf kazandırmaya çalıştığını belirtti.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı bağrında barındırdığını, Kur'an-ı Kerim'de de Kudüs'ün mübarek kılındığını anımsattı.

Bu açıdan Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal, Osmanlı egemenliğinde de 4 asır boyunca barışa hizmet eden bir şehir olduğunu dile getiren Turan, şunları söyledi:

"Kudüs'ün bugün başkent olarak tanınması tarihe, İslam'a hakaret olduğu gibi uluslararası hukuka da aykırıdır. Çünkü Birleşmiş Milletlerin planına göre Kudüs, 1947 yılında bölünecekti. Ancak 1948’de İsrail’in kurulması ile beraber, bu plan gerçekleşmedi ve İsrail işgalci bir güç olarak Kudüs’ün egemenliğini eline almak istedi. ABD yönetimi bugün, uluslararası hukuku çiğneyerek İsrail'in fiili işgaline hukuki bir kılıf kazandırmaya çalışıyor. ABD'nin bu adımı, bölgedeki çatışmaları daha da derinleştirecektir. Bugün sadece İslam dünyası değil, Avrupa Birliği de bu adıma karşı çıkıyor."

Turan, "Ben dilediğim kararı alırım, kimse de bana karşı çıkamaz” tavrının diplomasiye, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, uluslararası arenada konunun takipçisi olacağını söyledi.


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