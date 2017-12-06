ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepkiler

BALIKESİR (AA) - AK Parti̇ Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin, "Buna gereken cevabı hep birlikte, tüm İslam coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimizle birlikte vermemiz gerekiyor." dedi.

Çalık, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı Müslüman coğrafyasının tek vücut olması gerektiğini vurguladı.

"Şu anda Amerika'nın Kudüs ile ilgili vermiş olduğu açıklama Müslüman coğrafyasının tamamını başta Türkiye olmak üzere derin üzüntüye boğar." diyen Çalık, şöyle devam etti:

"Buna gereken cevabı hep birlikte, tüm İslam coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimizle birlikte vermemiz gerekiyor. Dünyaya dönüp baktığımız zaman gözyaşı döken milletlerin Müslüman coğrafyasındaki Araplar, Türkler, Kürtler olduğunu görüyoruz. Sevinç çığlıkları atanların İngilizler, Amerikalılar olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bizim bütün Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerimizle tek vücut olup ilk kıblemiz olan Kudüs'e karşı başlatılan bu söylemlerin, bu eylemlerin önüne geçmek için bütün Ortadoğu'da ve dünyada yaşayan Müslümanlarla ortak cevap vermemiz gerekir. Dünyada olan bu hadiselerle ülkemizde CHP'nin yapmış olduğu söylemler, iftiralar, elinde kağıtlarla sallamış olduğu mendiller, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar yapmış olduğu yalan beyanların bir yenisi olduğunu bize çok net gösteriyor. İnşallah iftiralarında boğulacaklar, kazdıkları çukurda boğulacaklar."

- "CHP'li yöneticileri, milli ve yerli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz"

Türkiye'nin uluslararası güçler tarafından hedef alındığını vurgulayan Çalık, şunları söyledi:

"Bu kadar uluslararası güçlerin Türkiye'ye saldırdığı bir dönemde Türkiye için mücadele etmek varken Türkiye düşmanlığı yapanların, Müslüman coğrafyasına düşmanlık yapanların haznesine su taşımanın adı Türkiye'ye ihanet etmektir. Bu vesileyle CHP Genel Başkanını ve onu destekleyen CHP'li yöneticileri, milli ve yerli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz, bu süreç bizim için çok önemlidir. Bütün okların Türkiye'ye çevrildiği, bize çevrildiği dönemde en önemli olan vaka bizim birliğimizi, beraberliğimizi sağlamaktan geçiyor. Birliğimiz daim olsun, kaim olsun. Cumhuriyet Halk Partisinin bugüne kadar yapmış olduğu siyasi anlayışın ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bundan sonraki anlayışında da hiç değişiklik olacağı kanaatinde değilim."

Ziyarette Çalık'a AK Parti Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve ilçe teşkilat başkanları eşlik etti.