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AB'nin 2021-2027 bütçesi

-TBMM AB Uyum Komisyonunun CHP'li üyeleri, yaptıkları ortak açıklama ile bütçede Türkiye'nin yer almamasını eleştirdi -Açıklamadan: -"AB'nin Türkiye ile 'köprüleri atmak' anlamına gelen bu kararını tasvip etmiyoruz; diyalog çağrımızı yineliyoruz"

AB'nin 2021-2027 bütçesi

TBMM (AA) - TBMM AB Uyum Komisyonunun CHP'li üyeleri, yaptıkları ortak açıklama ile AB'nin 2021-2027 yıllarını içeren 7 yıllık bütçesinde Türkiye'nin yer almamasını eleştirdi.

Komisyon üyeleri, CHP İstanbul milletvekilleri Selina Doğan, Onursal Adıgüzel ve Sibel Özdemir, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

AB'nin 2021-2027 yıllarını içeren 7 yıllık bütçesinde Türkiye'nin yer almadığı belirtilen açıklamada, bu kararın, AB'nin Türkiye'ye karşı gösterdiği en net tavırlardan biri olduğu vurgulandı.

"AB, Türkiye'nin üyeliğini istemediğini bu kararla ifade etmiştir. AB'nin Türkiye ile 'köprüleri atmak' anlamına gelen bu kararını tasvip etmiyoruz; diyalog çağrımızı yineliyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Parti olarak hem AB’ye hem hükümete yaptığımız çağrıların karşılık bulmaması ülkemiz açısından istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Türkiye'nin onlarca yıllık AB birikimi heba olmaktadır. Gelinen nokta üzücü olmakla birlikte bizim açımızdan şaşırtıcı değil. Avrupa Parlamentosunun Türkiye'deki Anayasa değişikliğinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerin askıya alınması yönündeki kararına karşın, Türkiye'nin AB değerlerine ters bir düzenlemede ısrar etmesi, kaçınılmaz olarak bu sonucu doğurmuştur."

Açıklamada, Türkiye'nin, AB'nin bu kararının ardından başta yargı bağımsızlığı ve demokratik kurumların güçlendirilmesi için düzenlemeler yapmak zorunda olduğu belirtilerek, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı, Türkiye'nin bir an önce demokratikleşme yolunda adımlar atması ve yeniden AB değerlerine dönüş sağlaması gerektiği kaydedildi.

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