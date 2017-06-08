Adalet Alt Komisyonu

TBMM (AA) - TBMM Adalet Komisyonu bünyesinde İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na ilişkin kurulan alt komisyon, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile iş ve işçi sendikası temsilcilerini dinledi.

Alt Komisyon, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilibaşkanlığında toplandı.İş hukukundan kaynaklanan davaların, hukuk mahkemeleri ve Yargıtayda iş yükünü de artırdığına dikkati çeken Özkaya, bu nedenle,gibi bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Özkaya, hızlı, seri ve tarafların karşılıklı memnuniyetle masadan ayrılacakları arabuluculuğu esas alan tasarının hazırlandığını bildirdi.Özkaya, "Rızanın olduğu yerde de ihtilafların kökünden çözümlenmiş olması önemli. Umarım ki bu arabuluculuk kanununda ve iş hukukunda, mevzuatında getireceğimiz zorunlu arabuluculukla ilgili alanlarda ihtilafın önemli bir kısmını seri olarak çözümlemiş oluruz." ifadesini kullandı.

Komisyon, Adalet Bakanlığı yetkilileri ile işçi ve işveren sendika temsilcileri görüşlerini dinledi.



