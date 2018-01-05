Adalet Bakanı Gül İzmir'de

İZMİR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.
İzmir Adliyesine yönelik, terör örgütü PKK mensuplarınca geçen yıl düzenlenen saldırıda şehit olan şehit polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için düzenlenen anma törenine katılan Bakan Gül, daha sonra Kordonyolu'na geçti.
Burada vatandaşlarla sohbet eden Gül, Gündoğduğdu Meydanı'nda güvercinlere yem attı.
Daha sonra Gaziemir ilçesine geçen Gül, Gülhane Camisi'nde cuma namazının ardından emekli mimar Sedat Gider için kılınan cenaze namazına katıldı.
Abdullah Arda Meydanı'ndaki esnafı ziyaret eden Gül, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.