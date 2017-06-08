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AGİT-PA heyetinden HDP'ye ziyaret

TBMM (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, AGİT-PA heyetini kabul etti.HDP grup toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede konuşan Kemalbay, ziyaretin parlamentolar arasındaki diyalog ve işbirliği açısından oldukça önemli olduğunu...

AGİT-PA heyetinden HDP'ye ziyaret

TBMM (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, AGİT-PA heyetini kabul etti.

HDP grup toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede konuşan Kemalbay, ziyaretin parlamentolar arasındaki diyalog ve işbirliği açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kemalbay, özellikle Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde, bölgede ve dünyadaki gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde bu tür ziyaretlerin öneminin daha da arttığını dile getirdi.

AGİT-PA Başkan Vekili Gürcistan Parlamentosu Milletvekili George Tsereteli ise 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'de olup bitenlerle çok yakından ilgilendiklerini ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Terör saldırılarının, Türkiye'nin ezelden beri boğuşmak zorunda kaldığı bir sorun olduğunu belirten Tsereteli, bunun yanı sıra özellikle son dönemde Türkiye'ye ciddi göç akınlarının gerçekleştiğini, bu anlamda ülkenin bu yöndeki çabalarını çok büyük bir takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Tsereteli, "Tabiri caizse çok garip zamanlardan geçiyoruz. Özellikle OHAL'in de halen yürürlükte olması sebebiyle olağandışı bir dönemden geçiyor Türkiye. Biz bu ziyaretimiz çerçevesinde, bu konuyla ilgili üst düzey yetkililerle görüşme şansı bulduk." dedi.


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