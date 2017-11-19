ADIYAMAN (AA) - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AB'nin Türkiye için öngörülen fonlarda kesintiye gidilmesi kararına ilişkin, "Bu fon kesintisiyle Türkiye'yi yola getireceklerini, kendi istedikleri gibi kukla bir devlete dönüştüreceklerini zannediyorlar. O günler geçti. Türkiye'nin 1 yılda kullandığı brüt yabancı fon 178 milyar avro." dedi.

Bozdağ, Cumhuriyet Spor Salonunda AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AB'nin 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarında 105 milyon avro kesintiye gidilmesini kararlaştırdığını anımsattı.

Bu kararın neden verildiğini anlamadıklarını belirten Bozdağ, "Rıza Zarrab dosyasıyla aynı, başka dosyalarla yine aynı. Türkiye'nin ekonomisine zarar vermek istiyorlar. Vatandaş ile hükümeti karşı karşıya getirmek istiyorlar. Türk halkının Recep Tayyip Erdoğan'a olan saygısını azaltmak istiyorlar. Eğer başarabilirlerse yok etmek, 2019'da da iktidardan etmek istiyorlar. Bu parayla, bu fon kesintisiyle Türkiye'yi yola getireceklerini, kendi istedikleri gibi kukla bir devlete dönüştüreceklerini zannediyorlar. O günler geçti. Türkiye'nin 1 yılda kullandığı brüt yabancı fon 178 milyar avro. Mehmet Şimşek bakanımız açıkladı." diye konuştu.

Verilen kararının, bu miktar karşısında bir hükmünün bulunmadığını vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kredi derecelendirme kuruluşları, başka şeyler, Türkiye'de yatırımların olmaması, ekonominin sıkıntıya girmesi için onca gayret yapıyorlar. Ne oldu? Ekonomimiz büyümeye devam etti. Bu sene inşallah Türkiye'nin ekonomisi, dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler içerisinde yerini alacak. Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü şartlardan dolayı aldığı tedbirleri kaldırması, terör örgütlerine ve teröristlere özgür bir alan bırakmasını istiyorlar. Bırakın darbe yapsınlar, bırakın hendek kazsınlar, bırakın çocukları öldürsünler, bırakın alışveriş merkezlerinde kendilerini patlatsınlar istiyorlar. Bizim yaşadıklarımızın bırakın tamamını yüzde 1'ini yaşasalar ne tedbirler alırlardı. Almanya, İngiltere, diğer ülkeler, bize olan terör saldırıları kadar kendi ülkelerinde terör saldırıları olsa, bizde teröre şehit verilen kadar şehit verilse, hangi tedbirleri alırlar. Kendi ülkelerinde bir terör örgütü darbe yapsa, bu kadar insanı öldürse, yaralasa, zarar ve ziyan verse hangi tedbirleri alırlar."

- "2019 dönüm noktasıdır"

Türkiye'nin kendi milleti ve devletinin huzuru için tedbir almaya kalkınca her şeyi söylediklerini aktaran Bekir Bozdağ, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz milletimizi ve devletimizin hukukunu korumak için alınması gereken tedbirleri almak, çıkarılması gereken kanunları çıkarmak hususunda, ABD'den de AB'den de ve AB ülkelerinden de icazet alacak değiliz, almadık, bundan sonra da almayız. Milletimizin ve devletimizin hukuku neyi gerektiriyorsa bunlar yapılacaktır. 2019 esasında, bu açıdan dönüm noktasıdır. Bütün bu hesaplar 2019 için. Herkes acaba 2019'da Cumhurbaşkanımızı nasıl oradan indiririzin hesabını yapıyor. Yabancı güçler de bunun hesabını yapıyor. İstihbarat ve terör örgütleri de bunun hesabını yapıyor. Dün gördünüz NATO tatbikatı sırasında cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini, düşman olarak seçtiler ve hedefe koydular. Neden düşmanlık ettiler? Cumhuriyetin ilk yıllarında 7 düvel geldi ama başaramadılar, perişan oldular gittiler. Bu dönemde de 17-25 Aralık, Gezi Parkı olayları ve en son olarak darbe ile bunu başaramadılar."

- "FETÖ'nün son kullanma tarihi bitti"

Bozdağ, ABD'de son dönemlerde Türkiye'yi yakından ilgilendiren pek çok hadise yaşandığını, bunun da ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Türkiye'de darbe girişimine kalkan FETÖ elebaşının ABD'de himaye edildiğini aktaran Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların her biri Türkiye-ABD ilişkilerine ciddi zarar vermektedir. Suriye'de olanları anlattım, Irak'ta olanları zaten siz biliyorsunuz. Dost ve müttefik dediğimiz ABD'nin, dost ve müttefikliğe uygun davranmasını beklemek Türkiye'nin hakkıdır. ABD'nin de buna uygun davranması ve buna uygun adımlar atması gerekmekte ama maalesef ortaya çıkan tablo, arzu edildiği gibi değildir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren, sürecin yönetimini sağlayan Pensilvanya'daki terörist başına sahip çıkmamalıdır. 250 vatandaşımızın kanında terörist başı Gülen ve onun teröristlerinin eli vardır. 2 bin 194 vatandaşımızın yaralanmasında ve akan kanlarında bunların eli vardır. Tüm bunlar olurken 'Bunları verin, milletin yargısında yargılansınlar' dediğimizde savunulan bir yapı vardır. Çok net söylüyorum, ABD'de bir darbe girişimi olsaydı, 250 ABD vatandaşı ölseydi, bunları yapan terörist başı Adıyaman'da olsaydı, ABD bizden bunu isteseydi ve biz de vermeseydik acaba bizim hakkımızda ne düşünürdü? 11 Eylül'de ABD'ye saldırıyı düzenleyen ve onlarca vatandaşın ölümüne sebep olan Usame Bin Ladin teröristi ne anlam ifade ediyorsa ABD ve halkı için, terörist başı Gülen de Türkiye ve Türk halkı için aynı anlamı ifade ediyor. Bir hesapları var, daha kullanacaklar. Bakın buradan söylüyorum, bu FETÖ'nün son kullanma tarihi Türk halkı açısından bitmiş, onu Türk halkı çöplüğe atmıştır. Artık Türk halkına dönüp bunun üzerinden kim hesap yapıyorsa hesabı asla tutmayacaktır."

- "Rüya uydurma fabrikaları var"

Örgüt mensuplarının hapishanelere, aile ve avukatlarla mektuplar göndererek, morallerini yükseltmek için hayal satmaya çalıştığını anlatan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sahte rüyalarla aldatıyorlar, rüya uydurma fabrikaları var. Rüyalarda peygamber efendimizi cezaevi cezaevi dolaştırıyorlar, sahabeleri gezdiriyorlar. Onlar üzerinden, morallerini güçlü tutmaya çalışıyorlar. Aileleri de aldatıyorlar, cezaevindekiler de ailelerini aldatıyor. O ailelere sesleniyorum, 15 Temmuz'da bu darbe girişimini yapan yapı, sizin çocuklarınızın dünyasını da ahiretini de mahvetti. Şimdi kalkıp hükümeti eleştiriyorlar, 'Bizi işimizden ettiler' diye eleştiriyorlar. Peki bunlardan FETÖ'yu suçlayanı gördünüz mü? Bu alçak FETÖ ve teröristleri bizi kandırdı, çocuklarımızın geleceğini kararttı, kimi katil, kimini hain yaptı ve sonunda da mezara girenler oldu. 'Bunları yapan alçak FETÖ'dür' diyen oldu mu? Hani beddua etmiş ya, o bedduanın sonuçlarının nasıl olduğu, kimlerin evine ateş düştü? Bakıyorlar mı, yok. Neden? Bunun halen bir şeyler olduğuna inanan zavallılar var. Bu hiç bir şey değil. Bakın İslam'a ve Müslümanlar'a düşmanlık yapanların son asırdaki en büyük taşeron müteahhitidir bu. Emin olun Peygamber Efendimizle veya dinimizle ilgili en ufak ortak noktaları yoktur."

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, FETÖ ile ilgili anlayışlarından en ufak geri adım atmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kongreye, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat ve İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile partililer katıldı.



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