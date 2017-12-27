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AK Parti, Amerikalı Müslümanlara FETÖ'yü anlatacak

- AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığından bir heyet, ABD'deki Müslümanları bir araya getiren önemli etkinliklerden Amerikalı Müslüman Topluluğu ve Kuzey Amerika İslam Toplumu'nun Chicago'da yapılacak kongresine katılacak - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker: - "FETÖ elebaşının Amerika'da korunduğu, tutulduğu bir süreçte, küresel siyasetle, Ortadoğu ile ilgili birtakım gelişmelerin olduğu bir süreçte, on binlerce insanın katıldığı önemli bir etkinliğe bizim de katılmamız, hem Türkiye'nin tezlerini hem de AK Parti'yi anlatmamız için önemli bir fırsattır"

AK Parti, Amerikalı Müslümanlara FETÖ'yü anlatacak

ANKARA (AA) - AYNUR EKİZ - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker başkanlığında bir heyet, Amerikalı Müslümanları bir araya getiren önemli etkinliklerden Amerikalı Müslüman Topluluğu ve Kuzey Amerika İslam Toplumu'nun Chicago'da yapılacak kongresine katılacak.

ABD'de yaşayan 15 bine yakın Müslüman'ı bir araya getiren kongrenin 16.'ncısı 28-30 Aralık 2017'te Chicago'da düzenlenecek.

Üç gün sürecek programda, Amerikalı Müslümanları yakından ilgilendiren çeşitli dini, hukuki ve sosyal meseleler tartışılacak.

Kongrenin ana oturumunda AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Eker, Kudüs konusunda konuşacak.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka ise başka bir oturumda "Türkiye İnsani Yardım Diplomasisi ve Sığınmacı Politikası" başlıklı sunum yapacak.

Kongre kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile FETÖ'nün yurt içi ve yurtdışındaki faaliyetlerine ilişkin Türkiye'nin görüşlerine de yer verilecek.

- "Türkiye'nin tezlerini anlatmak için önemli bir fırsat"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikalı Müslümanlar'ın gerçekleştireceği bu kongrede konuşma yapacağını, Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki yaklaşımı ile AK Parti ve AFAD'ın yaptığı çalışmaların anlatılacağı bir stant açılacağını bildirdi.

Büyük kongre kapsamındaki oturumlarda AK Parti'den farklı isimlerin de konuşacağını belirten Eker, şunları söyledi:

"ABD, Kanada ve Kuzey Amerika'da yaşayan Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, Avustralya'dan bütün kıtalardan farklı renkte, kültürde, etnik yapıda Müslümanlar var. Bunların hepsi bir araya geliyor. AK Parti'nin, FETÖ elebaşının Amerika'da korunduğu, tutulduğu bir süreçte, küresel siyasetle ilgili bir takım gelişmelerin, Ortadoğu'yla ilgili birtakım gelişmelerin olduğu bir süreçte, on binlerce insanın katıldığı önemli bir etkinliğe bizim katılmamız, hem Türkiye'nin tezlerini hem de AK Parti'yi anlatmamız için önemli bir fırsattır."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi EkerAmerikalı Müslüman Topluluğu Ve Kuzey Amerika İslam ToplumuChicago
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