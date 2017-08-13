AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Focus Dergisine verdiği röportaja ilişkin, "Neymiş efendim? 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yokmuş.' Bu ifade söz konusu zatın sehven değil, bilinçli olarak ülkemize iftira attığını gösteriyor. Yazıklar olsun. Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, milletvekili ve emekli olarak maaşını aldığı devletine, ülkesine böylesine bir ihaneti yapabilen ve yüzü kızarmadan bunu savunan zata ne desek boştur." dedi.

Erdoğan, Expo Kongre Merkezi'nde, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında partililere hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında, milletin parçalanmasına, sorumluluk makamında olan bir kişi olarak müsaade etmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Göreve devam edecek veya yeni görev alacak kişilerin AK Parti'ye illerinde, ilçelerinde, ülke genelinde neler katacağını, nasıl bir fayda sağlayacağını göz önünde bulunduracaklarını belirten Erdoğan, davası, yüreğinde hizmet aşkı, kafasında projesi bulunmayan, ilkelere tüm benliğiyle bağlı olmayan hiç kimsenin, AK Parti'de yönetici konumuna gelemeyeceğini vurguladı.

Tüm ilçe ve il kongrelerinin bu anlayışla yapılarak, büyük kongre için hazırlıkların tamamlanacağına değinen Erdoğan, bu bayrak yarışında görevini devredeceklere teşekkür etti, yeni görev alacaklara başarılar diledi.

Nüfusuna göre Türkiye'nin 5. şehri olan Antalya'nın her yıl misafir ettiği milyonlarca turistiyle, aslında çok daha üst sıralarda bir yeri hak etttiğine inandığını aktaran Erdoğan, turizmin vitrin şehri Antalya'nın aynı zamanda tarımda da çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, geçen yıl 1 milyar doları bulan, bu sene çok daha fazla olacağı anlaşılan ihracatıyla Antalya'nın ticarette de önemli bir merkez olduğuna dikkati çekti.

"Böylesine kritik bir şehre, potansiyeline ve ülkeye olan katkısına uygun hizmetler getirmek gerektiğini gördüğümüz için Antalya'ya hep özel önem verdik." diyen Erdoğan, mevcut havalimanını, göreve geldikleri zaman dünyanın en modern havalimanlarından biri haline getirdiklerini anımsattı.

- "Antalya'yı ülkemizin tamana bağlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde Antalya'daki havalimanının iş görmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Antalya'ya bu yetmez dedik. Doğu tarafına, Gazipaşa'ya ikinci bir havalimanı inşa ettik. Şimdi üçüncü bir havalimanının hazırlığı içindeyiz. Antalya'nın batı tarafına 850 milyon lira yatırım bedeli olan yeni havalimanının inşasına inşallah yıl sonuna kadar başlamayı ve en geç 2021 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Hızlı tren konusunda 2 ayrı hatla Antalya'yı ülkemizin tamamına bağlıyoruz. Birincisi Isparta-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir istikametine giden, oradan da İstanbul ve Ankara'ya ulaşan hızlı tren projesidir. Antalya'ya bu yakışır ve bunu yapacağız. İkincisi de Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri istikametine gidecek olan hattır. Nasıl? Güzel mi? Ama bunları iyi bilelim ve çaldığımız her kapıya da bunları anlatalım. Her iki projeyle ilgili çalışmalar etap etap sürüyor."

Erdoğan, bunlarla da yetinmeyip Antalya'yı otobanla hem Afyonkarahisar hem Alanya istikametine bağlayacak bir projeyi de hayata geçireceklerini bildirdi.

- "Bunlara keçi meçi teslim etmeyin"

Antalya Stadyumu'nun 33 bin kişilik kapasitesiyle bölgeye yakışır bir eser olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kusura bakmayın, Antalya Stadyumu çok daha erken bitecekti, bir ara dönem geçirdi. Niye? Talihsiz bir belediye başkanı geldi. Bunlar anlamaz bu işlerden. Bunlara 5 koyun teslim edin, kaybedip gelirler. Aslında yörükler bunları çok iyi bilir. Buranın yaylarında bunlara sakın keçi meçi teslim etmeyin, inan kaybedip gelirler." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Antalyaspor'dan da artık bu stadın hakkını verecek bir performans beklediğini söyledi.

Antalya'ya 15 yılda 8 bin 600 derslik, 49 sağlık kuruluşu, 42 spor kuruluşu kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, geçen yıl yapılan Antalya Exposu'nun beklenilen düzeyde olmasa da şehirin tanıtımına katkı yaptığını, konuşmasını yaptığı kongre merkezinin bu kapsamda yapıldığını vurguladı.

Erdoğan, böyle büyük bir kongre merkezinin Antalya'da olmadığını belirterek, "Ben akşam belediye başkanımıza onu söyledim, 'İnşallah hamamdan çıkar gibi çıkmayız.' 'Yok' dedi, 'Şu an her şey yerinde.' Hamdolsun ferahız değil mi, terleme falan yok herhalde? Modern şehircilik, medeni olmak bu. Daha iyi olacak. İnşallah önünümüzdeki dönemde tüm bu hizmetleri katlayarak, şehrimizin marka değerini yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

- "Biz yaparız"

Expo alanına yeni bazı projeler düşündüklerini, o projelerle bu alanı çok daha etkin, verimli hale getireceklerini, burasının adeta bir çekim merkezi haline geleceğine işaret eden Erdoğan, "Biz yaparız. Çünkü biz, hep bunları düşünüyoruz. Biz kalkıp da sokaklarda terör örgütlerinin mensuplarıyla kol kola dolaşmıyoruz. Biz, halkımızla kol kola dolaşıyoruz, farkımız bu." ifadesini kullandı.

Erdoğan, geçen 15 yılda, Antalya ile Türkiye'ye kazandırdıkları büyük yatırımların, yaptıkları dev hizmetlerin gerisinde istikrar ve güvenin olduğunu belirterek, kendileri bu konuda ne kadar hassassa, anamuhalefet partisi başta olmak üzere bir takım çevrelerin de o derece hoyrat ve yıkıcı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz günlede anamuhelefet partisinin başındaki şahıs bir Alman dergisine röportaj veriyor. Normal şartlada herhangi bir siyasetçi böyle bir imkanı ülkesinin ve milletinin faydasına olacak şekilde kullanır. Peki bizim anamuhalefetin başındaki zat ne yapıyor? Alman kamuoyuna ülkesini şikayet ediyor. Hem de öyle bir şikayet ediyor ki adeta Alman yatırımcıları da Alman turistleri de 'Türkiye'den uzak dursun, sakın buralara gelmesin' diye bangır bangır bağırıyor ve yalvarıyor. Neymiş efendim? 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yokmuş.' Önce sözlerini inkar etmeye çalıştı. Mızrak çuvala sığmayınca bu defa pişkince 'Ben, bunları her yerde söylüyorum' diyerek işin içinden sıyrılmaya kalktı. Bu ifade söz konusu zatın sehven değil, bilinçli olarak ülkemize iftira attığını gösteriyor. Yazıklar olsun. Ekmeğini yediği, suyunu içtiği, milletvekili ve emekli olarak maaşını aldığı devletine, ülkesine böylesine bir ihaneti yapabilen ve yüzü kızarmadan bunu savunan zata ne desek boştur."

(Sürecek)