AK Parti Bayburt 6. Olağan İl Kongresi

BAYBURT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazete köşelerini tutmuş, televizyon ekranlarına ipotek koymuş, kültür ve sanat dünyasını esir almış bir avuç millet düşmanının ülkemizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız." dedi.

Erdoğan, Bayburt Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Baki kalan bu kubbede hoş bir sadaymış meğer." anlayışıyla hareket ettiklerini bildirdi.

Amaçlarının yapılan güzel hizmetlerle, terörle yapılan mücadele ile hatırlanmak olduğunu belirten Erdoğan, bunun için de sürekli nefislerini hesaba çekip eksik ve hatalarla yüzleşerek yollarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Erdoğan, beşer sıfatı nedeniyle eksiklerinin, noksan ve hatalarının olabileceğini, önemli olanın hatada, yanlışta ısrar değil bu eksikliklerin farkına varmak olduğunu vurguladı.

- "Kadrolarımızı yeniledikçe birilerinin uykusu kaçıyor"

Erdem, basiret ve özgüvenin bunu gerektirdiğini, AK Parti'nin, diğer vasıflarının yanı sıra bu değerlerin de partisi olduğunu kurulduğundan bu yana ispat ettiğini, bugün de aynı yolda ilerlediğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz değişim dedikçe, söylemlerimizi, kadrolarımızı yeniledikçe adeta birilerinin uykusu kaçıyor. Genel başkan değişikliğini dahi kasetle, türlü ayak oyunlarıyla yapabilenler, AK Parti'nin bütün bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürütmesinden rahatsızlık duyuyorlar. Koltuğa oturduğu günden beri girdiği tüm seçimleri kaybetmiş bir zat, kendi başarısızlıklarının bedelini ödemeyi aklına dahi getirmemiş olmasına rağmen AK Parti'ye dil uzatma hadsizliği gösteriyor. Şark kurnazı bu çevrelere 'Siz dönüp önce kendine bir bakın' diyoruz. Bize laf edenler, şöyle ucundan, kıyısından demokrat olsa inanın zerre kadar içerlenmeyeceğiz ancak demokrasi karneleri, özgürlük anlayışları, hukuk algıları o kadar kötü ki bunların pişkinliğini biz de hayretle takip ediyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın artık bunların iki yüzlülüğüne daha fazla tahammül göstermeyeceğiz."

- "Feto'nun söylemlerine borazanlık yapanlar..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazete köşelerini tutmuş, televizyon ekranlarına ipotek koymuş, kültür ve sanat dünyasını esir almış bir avuç millet düşmanının ülkemizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız. Bunu da böyle bilsinler. Bunların zihinleri öyle bulanmıştır ki terör örgütünün pravdasına çevirdikleri gazetelerinde şehitlerimize şehit demeye dahi dilleri varmaz. Bir taraftan Feto'nun söylemlerine borazanlık yapanlar, Avrupa kapılarını ağlama duvarına çevirirler, diğer taraftan da cumhuriyetimize sahip çıkmaktan bahsederler." ifadesini kullandı.

Bayburtluların kullandığı "Kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya." sözünü anımsatan Erdoğan, "Bunların da sesleri sadece meydanı boş zannettiklerinde çıkıyor. Öyleyse meydanı asla bu kifayetsiz muhterislere bırakmayacağız." görüşlerine yer verdi.

- "Yolumuzdan dönmeyeceğiz"

"Ülkeyi, kendi şahsi mülkleri zanneden bu ruhu faşist, beslenme kaynağı komünist, söylemi popülist kesimlere sesleniyorum" diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhuriyetimizin ortak değerleri adına demokrasi, millet, ezan, bayrak düşmanlığı yaptığınız günler sona ermiştir. Bunlara ihtiyacı olan mühimmatı sağlayan Pensilvanya'daki şarlatan gibi ihanet şebekelerinin devri de kapanmıştır. Türkiye ne bin 400 yıllık medeniyet değerlerinden ne 2 bin yıllık devlet geleneğinden ne de 94 yıllık cumhuriyet kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır. 80 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle ülkemiz bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak muasır medeniyet yolculuğuna devam ediyor. Ne iplerini ellerinde tutan güçleri ne de onların üzerimize saldığı örgütler bizi yolumuzdan asla alıkoyamayacaktır. Çünkü bizim milletimizle belirlediğimiz bir ahdimiz var. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. İşte bu dört ilkeye gönülden inananlar bu mücadeleyi zaferle sonuçlandıracaktır. Bizler şunu unutmayacağız. 'Men sabera, zafera.' Sabreden kimse Allah'ın izniyle zafere ulaşır. Biz kendi yolumuzdan dönmeyeceğiz. Artık ülkemizi saplantılarınızın oyuncağı haline getirmenize göz yummayacağız."

Erdoğan, 2019 yaklaştıkça Türkiye'ye çelme takmak isteyenlerin operasyonlarının artacağına dikkati çekti.

Son birkaç gün içinde yaşananların gerçeği görmek isteyenler için yeterli olacağına işaret eden Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Avrupa ülkelerinin birinin başkentinde, bizzat o devletlerin himayesinde alnına silah dayanmış posterlerle gösteriler yapıldığını anımsattı.

- "Döviz rezervinde ilk hedef 150 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka Avrupa ülkesinde, şahsını öldürene araba vermeyi vadeden densizlerin ortaya çıktığına değinerek, şunları kaydetti:

"Diğer hakaretleri, terbiyesizlikleri saymıyorum. Bütün bunlar olurken bazıları sanıyordu ki sorun Tayyip Erdoğan'dır. Sorun AK Parti'dir. Çünkü AK Parti bunların oyunlarını, planlarını bozdu. 15 yıllık iktidarında AK Parti Türkiye'yi 3 kat büyüttü. Kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara dayandı. İşte bunu hazmedemiyorlar. Düşünün 23,5 milyar dolar IMF'ye borcu olan bir Türkiye vardı. Sene 2013 artık IMF'ye borcu olan Türkiye yok. IMF bizden borç istedi. O zaman 'Verelim mi?' diye sordu bana ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı arkadaşım. 'Verin' dedim ama sonra onlar vazgeçtiler. 'Bunlar hakikaten ciddi konuşuyorlar' dediler. Merkez Bankamızın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 120 milyar dolar ama bu bizim için yeterli değil. Biz 138'i yakalamış bir ülkeyiz, 138 milyar doları da aşacağız. İlk hedef 150 milyar dolar inşallah. Maliye Bakanınıza söyleyin biraz çok çalışsın."

(Sürecek)