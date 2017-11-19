BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2001 yılından buyana bütün seçimlerde Bayburt, Türkiye genelinde her zaman ismini başarı listesinin en üst sıralarına yazdırmıştır." dedi.

Ağbal, Bayburt Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bayburt 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bayburt'un tarihi günlerden birisini yaşadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla yaptığımız bu kongrede inanıyorum ki 2019'a giden süreçte teşkilat olarak birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz artacak, güçlenecek ve AK Parti davasını 2019 seçimlerinde de bundan önceki bütün seçimlerde olduğu gibi en yukarıda tutacağız." ifadesini kullandı.

Bayburt'un her zaman ak davanın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğuna değinen Ağbal, şöyle devam etti:

"2001 yılından buyana bütün seçimlerde Bayburt, Türkiye genelinde her zaman ismini başarı listesinin en üst sıralarına yazdırmıştır. Bunu sağlayan bütün hemşehrilerime ve bu yolda gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan ve bütün salonu hınca hınç dolduran bütün teşkilat mensuplarımıza, bütün dava arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.15 Temmuz gecesi Türkiye'de alçak darbe girişimine karşı sokaklara, meydanlara çıkan ilk vilayetlerden birisi Bayburt olmuştur. Yine o gece Türkiye'nin dört bir tarafında meydanlara, sokaklara çıkan, havalimanlarına giden kimler olmuştur? Bayburtlu kardeşlerimiz olmuştur, Allah onlardan razı olsun."

Ağbal, bu kongrenin 2019 sürecine giden yolda partilerine güç vereceğine işaret ederek, "Partimizin kuruluşundan bu yana görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Onlar gece gündüz demeden çalıştılar, bütün bu başarıların altında bizden önce görev yapan, emek veren, alın teri akıtan kardeşlerimiz olmuştur. Bugün yeni bir yönetim seçeceğiz. Yeni görev alacak bütün dava arkadaşlarımı, il başkanımı, yönetim kurulu arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yeni görev alacak yönetime başarı temennisinde de bulunan Ağbal, "İnşallah bu kongrelerden sona artık durmak yok yola devam, gece gündüz bu teşkilat çalışacak, Bayburt çalışacak 2019 seçimlerine geldiğinde gerek yerel seçimlerde, gerekse Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Bayburt yine Türkiye birincisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, partililere "Olacak mıyız söz mü?" diyerek, "Allah bizi bu sözümüzden mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

- "Bir tek duamız var Allah bizi size mahcup etmesin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bugün burada memlekete sahipliğin, ülkenin geleceğe adım atmasının en önemli süreçlerinden birisini oluşturan ve Türkiye'nin yükselmesi, büyümesi, zenginleşmesi için istikametinden bir gün olsun vazgeçmeyen, hangi oyun, hangi tuzak kurulursa kurulsun sıratı müstakimden ayrılmayan siz kıymetli Bayburtlularla olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ne söylersek söyleyelim Allah'a şükürler olsun ki bizim söyleyeceklerimizin tamamını Bayburt 24 saat söylüyor, her seçimde söylüyor. Kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir tek duamız var Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Kongrede Cumhurbaşkanımızla birlikte olacaksanız, bilmenizi istiyorum ki biraz önce helikopterden gelirken söyledikleri, Bayburt için ve Bayburtlu için anlattıkları, Bayburt sevdasını orada olsaydınız da dinleseydiniz Bayburtlular. Bu vesileyle, burada sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum, kongrenin hayırlı olmasını diliyorum."