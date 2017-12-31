AK Parti Burdur 6. Olağan İl Kongresi

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 2017'de gerek bölgede gerek Türkiye'de birçok olay yaşandığını belirterek, "Ama 2017'ye genel olarak baktığınız zaman Türkiye büyümesini sürdürmüş, bir yıl içerisinde 1 milyon 400 bin vatandaşına iş bulmuş, ayrıca uzun süredir gündemde olan taşeron meselesini halletmiş olarak giriyor." dedi.

Yıldırım, Hüsnü Bayar Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan Burdur İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Burdur'a 15 yıl içinde bin 32 derslik yapıldığını, 6 bin bilgisayar gönderildiğini söyledi.

Burdur'da açılan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 32 bin öğrencisi bulunduğunu aktaran Yıldırım, üniversitenin bölgesel kalkınma için ihtiyaç duyulan alanlardan hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayinin geliştirilmesi alanında ihtisas üniversitesi olarak belirlendiğini, pilot projenin bu üniversitede uygulanacağını dile getirdi. Diş hekimliği fakültesinin de tamamlanarak hizmete girdiğini anımsatan Yıldırım, yeni öğrenci yurtlarıyla kapasitenin bin 700'den 5 bine çıkarıldığını hatırlattı.

Yıldırım, gençlik merkezlerinde 20 bine yakın gencin kendini geliştirme imkanı bulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ama bu Kılıçdaroğlu, gençlerin de 18 yaşında seçilmesine karşı çıkmıştı, unutmayın. Bu konudaki anayasa değişikliğine 'Hayır' dediler, referandumda da kapı kapı gençlerin siyasete girmesine, aday olmasına, belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar, milletvekili olmasına karşı çıktılar. Bunların gençlikle ilgili söyledikleri laftan ibaret. 'Hani icraat?" denilince ortada yoklar. Ama gençler, Burdur'un gençleri bunu bir kenara yazdı. 2019'da önünüze gelince bunlar, onlara lütfen hatırlatın. 'Siz 18 yaşında seçilmeye karşı çıkmıştınız değil mi? Şimdi niye geldiniz?' deyin."

- Hızlı tren projesi

Binali Yıldırım, 15 yıl içinde 17 sağlık tesisinin hizmete alındığını ve 9 sağlık tesisisin de yapımının devam ettiğini, bunların da kısa zamanda bitirilerek Burdur'un hizmetine gireceğini bildirdi. Burdur'da 2002'de 97 hekim bulunduğunu, bu sayının şimdi 400'e çıktığını ifade eden Yıldırım, bir 112 acil istasyonu olduğunu ve bunun da şimdi 20'ye ulaştığını vurguladı.

Yıldırım, Burdur'a yapılan diğer yatırımlar hakkında bilgi vererek, tüm bunların AK Parti hükümetleri tarafından hayata geçirildiğini dile getirdi. Burdur'da sadece 41 kilometre yol olduğunu, bunun üzerine 205 kilometre daha bölünmüş yol yapıldığına işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Büyük müjde, Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar'dan gelen hızlı tren, Isparta-Burdur'un arasından Antalya'ya iniyor. Hem Antalya'ya hem Isparta'ya hem de Burdur'a hizmet edecek. Projeleri de devam ediyor. Burdur ilimiz bir taraftan Ankara-İstanbul hızlı trenine bağlanırken bir yandan da Antalya trenine bağlanmış olacak.

57 bin dönüm araziyi sulayan Karaçal Barajı dahil 12 adet baraj inşa ederek Burdur'un kalkınmasında önemli bir mesafe aldık. Bu barajlar sayesinde 560 dönüm araziyi bereketle suyla buluşturduk. Böylece, Burdurlu çiftçilerimizin kazancına bereket geldi ve bu sayede 326 milyon ilave zirai gelir sağlandı. Son 15 yılda 19 sulama tesisini de hizmete aldık. Ayrıca, 114 adet taşkın koruma projesini bitirdik."

Yıldırım, arıcılığı geliştirerek organik bal üretimini sağlamak için Burdur'da 5 bal ormanı kurulduğunu da anlattı.

Burdur'un doğalgazla temiz yakıtla tanıştığını dile getiren Yıldırım, ayrıca AK Parti hükümetleri dönemlerinde Burdur'a tam 1 milyar liralık hayvancılık ve tarım desteği verildiğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, TOKİ ile bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde konut yapılarak sahiplerine teslim edildiğini, 438'inin inşaatının da yakında tamamlanacağını söyledi.

- "Burdur Devlet Hastanesi'nin de ihalesini yakında yapıyoruz"

Burdur'da mevcut 3 Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) bulunduğunu ve Burdur İl OSB yapımının da devam ettiğini anlatan Yıldırım, "Öte yandan 475 kapasiteli Burdur Devlet Hastanesi'nin de ihalesini yakında yapıyoruz. Üniversite bünyesinde Süt Teknoloji Araştırma Merkezi kuruyoruz. Çünkü Burdur, sütçülüğün de aynı zamanda merkezi. Bu projeyle beraber Teke yöresinin süt alanındaki araştırma-geliştirme projeleri gerçekleştirilecek." dedi.

Yıldırım, Bozkurt Deprem Evler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinin başlatılacağını belirterek, "Burdur'un içme suyunun kalıcı olarak çözülmesi için yine Orman ve Su İşleri Bakanlığımız gerekli çalışmayı yapıyor. Bu mesele de hallolmuş olacak. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

- "2017'ye genel olarak baktığınız zaman Türkiye büyümesini sürdürdü"

Bir yılın daha bittiğini dile getiren Yıldırım, yeni yıla, yeni umutlarla, yeni heyecanlara huzur, barış, kardeşlik içinde girilmesi temennisinde bulundu.

Yıldırım, "2017'de gerek bölgede gerek Türkiye'de yaşanan birçok olay oldu, güzel olaylar da üzücü olaylar da oldu. İyisiyle kötüsüyle bir yılı geride bırakıyoruz. Ama 2017'ye genel olarak baktığınız zaman Türkiye büyümesini sürdürmüş, bir yıl içerisinde 1 milyon 400 bin vatandaşına iş bulmuş, ayrıca uzun süredir gündemde olan taşeron meselesini halletmiş olarak giriyor. Hayırlı uğurlu olsun. 2018'de birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun, yeni yılda huzur içinde yaşamaya, sorunlarımızı çözmeye, demokrasimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"2019'da yeni bir tarih yazmaya var mı Burdur? Ana kademe, gençler, AK kadınlar, mahalle temsilcileri, delegeler hazır mısınız?" diye soran Başbakan Binali Yıldırım, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

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