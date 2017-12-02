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AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi

- AK Parti Ankara Milletvekili Aydın: "(Seçim çalışmaları) Komşularımızla, çevremizle muhabbetimizi arttıralım, hiçbir insanı ötelemeyelim, hiçbir insanı dışlamayalım çünkü her insan bizim nezdimizde büyük bir yüceliğe sahip"

AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, "Komşularımızla, çevremizle muhabbetimizi arttıralım, hiçbir insanı ötelemeyelim, hiçbir insanı dışlamayalım çünkü her insan bizim nezdimizde büyük bir yüceliğe sahip." dedi.

Aydın, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı 6'ncı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığının en cevval teşkilatlar arasında gösterilebileceğini, Çankaya ilçesinde verilen mücadelenin diğer yerlere göre daha çetin geçtiğini belirtti.

Üyelere, seçim çalışmalarında "çevrenizi, yakınlarınızı ihmal etmeyin" tavsiyesinde bulunan Ertan Aydın, "Komşularımızla, çevremizle muhabbetimizi arttıralım, hiçbir insanı ötelemeyelim, hiçbir insanı dışlamayalım çünkü her insan bizim nezdimizde büyük bir yüceliğe sahip." diye konuştu.

Aydın, teşkilat çalışmalarında candan ve samimi davranmanın önemli olduğunu da vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "İnşallah bundan sonra değerli ilçe başkanımızla birlikte el ele vererek, Çankayamıza güzel hizmetler edeceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kongreye ayrıca, bazı milletvekilleri, AK Parti il ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

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AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı 6ncı Olağan Kongresi
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