AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz 4 yılda kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılar ve bunlara karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadele, geleceğimize damgasını vuracaktır. Türkiye bir yol ayrımındadır. Bir tarafta yeniden 1990'ların, yeniden tek parti CHP'si döneminin zayıf ülkesi olma tehlikesi var. Diğer tarafta ise Demokrat Parti'den başlayan ve günümüzde AK Parti ile süren güçlü, büyük, müreffeh Türkiye'yi inşa etme fırsatı var." dedi.

Erdoğan, Çamlık Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen AK Parti Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Kuruluşundan bugüne kadar Denizli'de AK Parti teşkilatlarında görev yapmış olanlara en kalbi şükranlarını sunan Erdoğan, ahirete irtihal etmiş olanlara da Allah'tan rahmet ve mağfiret diledi.

Yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından bir kez daha Denizli'de bulunmaktan, hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Denizli'nin Osmanlı döneminde sancak ve vilayet, Cumhuriyet döneminde de il olduğunu anımsattı.

Denizli'yi bugün gıptayla bakılan konumuna Demokrat Parti döneminden itibaren yaptığı atılımların ulaştırdığını belirten Erdoğan, şehri ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal'in bile büyükçe bir köy olarak tarif ettiği Denizli'den, bugünkü büyükşehir Denizli'ye nasıl gelindiğinin hikayesinin Türkiye'nin hikayesi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Denizli'nin, Cumhuriyetle siyasi bağımsızlığını kazanan, Demokrat Parti ve merhum Adnan Menderes ile iktisadi bağımsızlığı için mücadele başlatan Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

AK Parti döneminde de Türkiye'nin altyapıda, yatırımlarda, ihracatta, istihdamda, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, sanayide, ticarette katettiği mesafenin en iyi ölçülebileceği yerlerden birinin Denizli olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeni iktidar olmuştuk. Sene 2002 ve Aydın'a gelmiştim. Oradan Denizli... Yaklaşık 125 kilometrelik bir sıkıntı var. Burada üretilenler yurt dışına gönderilemiyor. Çünkü tek gidiş. Bütün sıkıntı orada. O zaman bir söz vermiştim. Dedim ki, 'Bölünmüş yolu yapacağız.' Partinin Genel Başkanıyım, sözü verdik ve süratle kısa zamanda da Aydın-Denizli bölünmüş yolunu, 125 kilometreyi yaptık. Bugün Aydın-Denizli bölünmüş yolu, o günün eseridir. Çünkü biz 'Ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız' demiştik. Bununla ulaşımda öyle adımlar attık ki işte 15 yılda... 79 yılda 6 bin 100 kilometre Türkiye'de bölünmüş yol yapanlar, biz geldik işte şu süre içerisinde 19 bin kilometre bölünmüş yol ve otoyol yaptık. Aramızdaki fark bu."

Erdoğan, Denizli'ye 15 yılda 2 bin 800'ün üzerinde derslik yapmak ve 20 yeni sağlık tesisi kurmakla kalmadıklarını ifade ederek, şimdi de ihale aşamasında olan bin yataklı şehir hastanesini kazandıracaklarını söyledi.

TOKİ kanalıyla Denizli'de çoğu hak sahiplerine teslim edilmiş olan 8 bin 244 konut bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, göreve geldiklerinde Denizli'deki bölünmüş yol uzunluğunun 65 kilometre olduğunu, bunu 357 kilometre ilaveyle 422 kilometreye çıkardıklarını kaydetti. Erdoğan, "Biz buyuz." dedi.

Denizli'de halen yatırım tutarı 1,2 milyar lira olan 11 ayrı yol projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğüne işaret eden Erdoğan, Denizli'nin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak şekilde 14 baraj inşa ettiklerinin altını çizdi.

- "Laf değil, iş üretiyoruz"

Ege Gelişim Projesi kapsamında Denizli'nin içinde bulunduğu bölgeye 28 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, şöyle dedi:

"Laf değil, iş üretiyoruz iş. Öyle kalk sözde adalet yürüyüşü yap. Ondan sonra İzmir'de işçiler 'yandım, yandım' diyorlar. Ya adaleti önce İzmir'e getir. Şişli, İstanbul'da çöplük ve temizlik işçileri Şişli'de yürüyüş yapıyor, 'adalet' diyorlar, adalet. Ey gidi Kılıçdaroğlu aynaya bak aynaya. Ama bunlar, buraları görmüyorlar ki. Ben İstanbul'a belediye başkanı oldum, İstanbul çöp dağlarıyla doluydu. Geldik, pırıl pırıl İstanbul yaptık. Niye? Çünkü bizim mayamızda bu var. Ama bunlarda böyle bir şey yok."

AK Parti döneminde Denizli'ye getirilen hizmetlerin listesinin tek tek sayılmaya kalkılması halinde nefes yetmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zaten görüyorsunuz, öyle mi? Biliyorsunuz. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz buna bakacağız. AK Parti teşkilatlarında görev yapan arkadaşlarımızın bu hizmetleri her fırsatta vatandaşlarımıza hatırlatması şart. Yoksa biz kendimiz konuşur, kendimiz dinleriz. Anlatacağız, her yere ulaşacağız. Zannediyorsunuz ki herkes bunları biliyor, bilmiyorlar kardeşim, bilmiyor. Anlatacağız. Hayır, hayır kendimizi aldatmayalım. Benim vatandaşım vefalıdır, bilseler aldığımız oylar çok daha yüksek olur. 'Ya ciddi mi, bunlar da yapıldı mı?' Bilmiyor. İşte onun için ne yapacağız? Anlatacağız. Nereden geldiğimizi bileceğiz ki gideceğimiz yönü şaşırmayalım. Daha ülkemize ve Denizli'ye yapacağımız çok hizmetler var."

- "Türkiye bir yol ayrımındadır"

Erdoğan, bin yıldır yaşanılan bu topraklarda her günün mücadeleyle geçtiğine dikkati çekerek, bazı dönemlerde yaşanılan hadiselerin mahiyeti itibarıyla sonraki asrı biçimlendirdiğini vurguladı.

Son 15 yıldaki AK Parti döneminin de böyle bir öneme sahip olduğuna inandığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilhassa geçtiğimiz 4 yılda kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılar ve bunlara karşı milletimizle birlikte verdiğimiz mücadele geleceğimize damgasını vuracaktır. Türkiye bir yol ayrımındadır. Bir tarafta yeniden 1990'ların, yeniden tek parti CHP'si döneminin zayıf ülkesi olma tehlikesi var, diğer tarafta ise Demokrat Parti'den başlayan ve günümüzde AK Parti ile süren güçlü, büyük, müreffeh Türkiye'yi inşa etme fırsatı var. Birileri bizi ısrarla geçmişiyle bağını kesmiş, geleceğe dair hedefi ve ümidi olmayan eski Türkiye'ye yöneltmek istiyor. Biz ise milletimizle birlikte ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."

"Peki bu tek millette ne var?" diye soran Erdoğan, "Türk'ü var, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abaza'sı, Boşnak'ı, Arnavut'u, 80 milyonu var. Öyle mi? 80 milyon biz ne diyoruz? Tek millet. İki, tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine bak ya. Görüyorsunuz. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanından geliyor, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizim vatanımız 780 bin kilometrekare. Burada kimse operasyon yapabilir mi? Böyle hayaller içinde olanlar var mı? Var. Ama o hayaller içinde olanlara Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek dağlarını, Bestler'i, buraları mezar yaptık mı? Yapmaya devam ediyor muyuz? Edeceğiz. Asla bu yollara tevessül edenler oralarda hayat bulamayacaklar. Şehitlerimiz var ama şehitlerimize de Rabbim mekanını hazırlamış." ifadelerini kullandı.

- "Bu mücadelenin kadim bir mücadele olduğunu bilmiyorlar"

Konuşması sırasında Bakara Suresi'nin 154. ayetini okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte mesele bu. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz anlamaz, bilemezsiniz.' Bütün mesele bu. Zaten 15 Temmuz'da da yürüyenler böyle yürümedi mi? Ne diyordu? 'Yeğenim bak olur ki belki bir daha görüşemeyiz, hakkını helal et.' Buna inanmak. Bu bir aşk. Rabbim inşallah bizlere de o makamı nasip etsin. Hep beraber buna inanmamız lazım. Buna inandığımız anda şu, bu Batı, matı hepsi hikaye. İşte şu anda onları da görüyoruz. Tutmuşlar yine konuşuyorlar. Bu mücadelenin kadim bir mücadele olduğunu bilmiyorlar. Bilecekler.

Dördüncü neydi? Tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz var mı? Yok. Ama birisi ne diyor paralel yapı, öbürü PKK, kendine göre bir devlet, birisi 'PYD' diyor, birisi gidiyor Suriye'nin kuzeyinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kuramayacaksınız, vatanımızı bölemeyeceksiniz. Gereği neyse bunu yapacağız, yapacağız. Onlara gereken dersi bulundukları yerde vereceğiz, hiç bu işin şakası yok."

(Sürecek)