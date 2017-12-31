DÜZCE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Türkiye'nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır, beraber olmaktır, dayanışma içinde hareket etmektir." dedi.

Erdoğan, Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Düzce 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Erdoğan, konuşmada, 7 Ağustos 2016'da Yenikapı'da düzenlenen miting için bir davet yaptıklarını hatırlattı.

Söz konusu davete MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk anda olumlu cevap verdiğine işaret eden Erdoğan, "Ama Kılıçdaroğlu, son günün akşamına kadar, cuma günü akşamına kadar olumlu cevap veremedi. Hatta, katılamayacaklarını söylediler. Son anda nasıl olduysa baskı, baskı, baskı herhalde, dayanamadılar ve geleceğini söyledi. Geldikten sonra biz barış, kardeşlik, böyle bir miting düzenlememize rağmen onlar bu barış, kardeşlik sürecini hemen gölgelemeye kalktılar." diye konuştu.

- "Bahçeli ile yürümeye devam ediyoruz"

Kendilerinin şu anda MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bu yolda dayanışma içinde, vatan, millet için yürüdüklerine ve yürümeye de devam ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları ifade etti:

"Şimdi hadi biz geçtik, milletimiz böyle bir ana muhalefeti nasıl ciddiye alsın? Nitekim dünya değişiyor, bölgemiz değişiyor, Türkiye değişiyor, ülkemizin yönetim sistemi değişiyor ama ana muhalefet bulunduğu yerden milim kıpırdamıyor. 'Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.'

Tabii bizi asıl üzüntüye sevk eden ise, böyle bir zatla, böyle bir partiyle aynı istikamette güya siyaset yapanları görüyor olmamızdır. Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Türkiye'nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır, beraber olmaktır, dayanışma içinde hareket etmektir."

Erdoğan, siyasi hayatının her döneminde en önemli desteğin Hakkın ve ve halkın desteği olduğunu bizzat yaşadığını vurgulayarak, bugün de aynı anlayışla ve aynı istikametle yola devam ettiklerini bildirdi. En büyük hakemin millet olduğunun altını çizen Erdoğan, bu konuyu daha fazla deşmek, büyütmek ve üzerinde konuşmak istemediğini belirtti. Erdoğan, her meselede olduğu gibi bu konuda nihai kararı milletin vereceğine işaret etti.

- "2017 yılının üçüncü çeyreğinde dünyanın bir numarası olduk"

Bu gecenin yılbaşı olduğunu, 2017'nin artık geride kalacağını vurgulayan Erdoğan, "Miladi takvime göre 2017 yılını geride bırakıp 2018 yılına giriyoruz. Öncelikle, milletimizin ve tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşlarına, geride kalacak yılın muhasebesini yapmak ve gelen yılın plan ve programlarının gözden geçirilmesi vesilesi olarak bakılmasını istedi. 2017'nin yurt içi ve yurt dışında dolu dolu ve çok yoğun bir çalışmayla geçirdiklerini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Her günümüzü, her saatimizi en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştık. Karşılaştığımız krizleri, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerine en uygun şekilde yönetmenin gayreti içinde olduk. Sadece krizlerle uğraşmak zorunda kalmadık. Gündemimizdeki yatırımları, projeleri de titizlikle takip ettik. Nitekim 2017 yılının üçüncü çeyreğinde dünyanın bir numarası olduk, yüzde 11,1 ile. Üç çeyreğin ortalaması 7,4 oldu. Bu, büyüme oranı. Demek ki emeklerimiz karşılıksız kalmıyor. Büyümeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 2018'e bu güçle giriyoruz.

Çok daha fazla çalışacağız, çok daha büyük projeleri hayata geçireceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Bölgemizdeki krizlerin çözümü konusunda kaydettiğimiz önemli mesafeleri, önümüzdeki yıl somut kazanımlarla tahkim edeceğimize inanıyorum."

Bundan 15 yıl önce savunma sanayisinde ihtiyacın yüzde 15'inin yerli üretimle karşılandığına dikkati çeken Erdoğan, şimdi ise yüzde 65'inin yerli olarak karşılar hale geldiklerini vurguladı.

Erdoğan, artık zırhlı taşıyıcıların, silahların olduğunu, aynı şekilde silahlı insansız hava araçlarının yapıldığını ve teröristlerin bu hava araçlarıyla vurulduğuna değindi. Erdoğan, "İnlerine onlarla giriyoruz ve bunlar 32 bin fite kadar yükseliyorlar. Biz, Amerika'dan istedik 'Kongre müsaade etmiyor.' dediler, vermediler. Başka yerden istedik, vermediler. Kötü komşu bizi, ev sahibi yaptı." ifadesini kullandı.

Düzce'nin de savunma sanayinde önemli bir il ve merkez haline geldiğine işaret eden Erdoğan, daha da iyi olacağına inandığını söyledi.

Erdoğan, "Haklı olduğumuz hangi konuda bir mücadeleye girişmişsek, Allah'ın yardımı ve milletimiz desteğiyle hepsinden de başarıyla çıktık. Şimdi kendi otomobilimizi de biliyorsunuz 5 firmamız birleşmek suretiyle, inşallah onun da adımını attık." bilgisini verdi.

- "Haklı olduğumuzu biliyoruz"

"Suriye konusunda haklı olduğumuzu biliyoruz, Irak konusunda haklı olduğumuzu biliyoruz, Batı ülkeleriyle ilişkilerimiz konusunda haklı olduğumuzu biliyoruz, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirme kararımızda haklı olduğumuzu biliyoruz." diyen Erdoğan, Kudüs konusunda da haklı olduklarını bildiklerini ve Allah'ın izniyle de kazandıklarını vurguladı.

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak yaptıkları çağrıya ilginin güzel olduğu, tek tek liderleri aradığını belirterek, "Sadece İslam dünyasını değil Hristiyan dünyasından Sayın Papa Hazretlerini de aradım. Önce kendilerinin de Hristiyan dünyasını araması konusunda ricada bulundum. Daha sonra teşekkür için de aradım. Aynı şekilde Sayın Putin'le de hem başında hem daha sonra, destek için aradım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya, Fransa liderlerini de aradığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı şekilde Bağlantısızlar Topluluğu'nun liderini de aradım, onunla da görüştüm. Arap Ligi'nin şu anda başı Kral 2. Abdullah, onunla beraber müşterek bir çalışmaya girdik. Tabii Filistin Devleti'nin başı Mahmut Abbas, onunla da müşterek bir çalışma yaptık. Bütün bunlarla beraber, liderleri aradık ve onlarla beraber yaptığımız bu mücadeleden sonra da Allah'a hamdolsun 128 ülke yanımızda yer aldı, 8 ülke Amerika ile beraber hareket etmiş oldu. Bunun da bir tanesi zaten İsrail. Ne oldu? Kimler onlarla beraber, nüfusu 15 bin, nüfusu 20 bin, nüfusu 25 bin. 'Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.'

Amerika, Birleşmiş Milletlere verdiği desteği çekiyormuş. Hani sen demokrattın, hani demokrasiye inanıyordun. Demek ki her şey senin istediğin gibi olursa demokratsın, senin istediğin gibi olmazsa demokratlıktan vazgeçiyorsun. Neyse, bunun tanımı farklıdır bizim lugatımızda da ben ona girmeyeceğim."

Erdoğan, bunlardan taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama az önce söylediğim gibi, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Böyle yürüyeceğiz bu yolda. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. 6. Olağan kongremiz hayırlara vesile olsun. Allah, yar ve yardımcımız olsun inşallah."

- Notlar

Kongrenin yapıldığı salonda, "Davanın peşinde, Reis'in izinde, milletin gönlünde", "Bu devlet, bu ay yıldızlı bayrak, bu cumhuriyet hepimizin" ve "Dün de bugün de yarın da Kudüs bizimdir" pankartları dikkati çekti.

Kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Ravza Kavakcı, Hamza Dağ ve Vedat Demiröz ile milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)